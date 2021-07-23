【產經評論】中美擺下數碼陣　經濟戰取決印太

美國拜登政府糾正前朝方向，不再在國際事務上獨斷獨行，改而奉行聯盟戰略，務求在反華上以最低成本爭取最大效益，重返亞太是重要一步，近日就傳出倡議印太數碼貿易協議，圖彌補前朝退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)的缺口。中國不敢怠慢，商務部即出台文件釐清數碼經濟企業走出去的指引，明確鼓勵數碼企業要融入全球產業鏈。可見兩強皆圖在新舊經濟換檔所掀起的大洗牌下，爭奪數碼經濟話語權，焦點在印太！

據報美國正討論一項涵蓋印度和太平洋經濟體的數碼貿易協議，以制衡中國在區內的影響力。目前該協議細節尚在起草中，初步涉加拿大、智利、日本、星馬、澳紐等，冀共同制訂數碼經濟標準，包括數據使用、貿易便利化和電子通關等。這可視為前朝特朗普政府於2017年退出TPP後，美國政府重新部署重返亞太，尤其印太的貿易戰場，主因是上述國家當中，加拿大、日本及澳洲已表態「親美」，餘下的目標就是印太區。

要知道，疫後數碼經濟是不可逆轉的大趨勢，國與國須建立嶄新框架，以制訂新一代國際規則，解決新興技術帶來的新問題，如電子發票、電子支付、數碼身份、跨境數據流等，促進國與國之間端對端數碼貿易。

當今中美邁向脫鈎，世界經濟半球化下，兩強皆欲先聲奪人，為數碼經濟創立新標準，以鞏固領導地位。近年中澳交惡，最近美澳高層交流公開互表支持，反華的共同立場鮮明可見。去年新加坡與澳洲已完成數碼貿易協定的雙邊談判，故是次美國組建的數碼貿易協議對象包括這兩國，實不感意外。至於智利和馬來西亞，相信皆是中美重點拉攏對象，前者是世界銅產「一哥」，對未來的綠色經濟擁有話語權；後者則處於馬六甲海峽的海上戰略地區。

面對美國的印太政策轉趨積極，正在整頓科企的中國亦急不及待出手還擊。商務部發布文件，除對數碼經濟企業走出去的監管要求給予清晰的指引，以掃除政策不明朗因素之外，還明確鼓勵數碼經濟企業拓展海外市場，積極融入全球產業鏈，加快布局海外研發及產品設計中心、與境外科企在大數據、5G、人工智能和區塊鏈等數碼技術領域開展合作，推動數碼技術產業化國際合作，加快對接融合，帶動數碼產品和服務貿易，全面提升國際化發展水平。簡單來說，就是要盡快擴大中國技術的應用場地，打入國際市場，與美國一較高下。

誠然，疫情令全球央行貨幣政策陷困、衝擊美元信用；新、舊經濟換檔，國際市場須革新技術和經貿法規等標準，行之已久的制度要大洗牌，此時中美脫鈎，理論上中國處有利的一方，得把握「去美元化」所帶來的契機，做好本土金融市場開放改革，保持不關門、不搞小圈子，積極參與國際事務、經貿與技術交流，設法在亞太及印太主戰場保持優勢，打好這場與美爭霸的關鍵賽！