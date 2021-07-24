東方日報B1：中美鬥到數碼經濟　投行助內企港上市

中美角力持續！在經貿戰線，美國拜登政府早前提出有意推進印太數碼貿易協議，最新獲澳洲表態，中國隨即刊發數碼經濟對外投資合作指引；而在金融層面，內地官方再設限，中企續「撤僑」，國際投資銀行界加緊協助原計劃赴美掛牌的企業改道至香港。

中美角力持續，兩國正朝着疫後重建的利益出發，「數碼經濟」成為了最新的戰場之一。美國拜登政府上周披露有意拉攏印太地區搞數碼貿易後，澳洲最新表態「歸邊」，指對相關協議反應正面，認為是美國重回《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》(TPP)的第一步。中國亦不怠慢，周五(23日)發布鼓勵內地數碼經濟企業加快布局海外的指引。

為抗衡中國日益擴大的經濟影響力，美國正研究印太地區經濟體的數碼貿易協議，據報包括澳洲、新西蘭、加拿大、智利、日本、馬來西亞、新加坡等。細節雖尚未公布，但估計此協議是要制訂數碼經濟的標準，包括數據使用規則、貿易便利化和電子海關安排等。若成事，將可鞏固美國在數碼經濟上的國際地位。

然而，在上周消息傳出後，有指被點名的國家反應冷淡，主因是不想被視作「站在中國對立面」。直到周四(22日)，澳洲貿易部長德昂開腔指，與美國官員就該協議進行了「良好的會談」。他估計，印太數碼貿易協議有望成為推動美國重返TPP的第一步，期望達成協議後，美國會重新加入。他又直言，澳洲已準備承受中國貿易措施所造成的經濟打擊，並獲美國貿易代表戴琪回應稱：「美國將和澳洲站在一起共同面對挑戰」。

如今既然美國想在數碼經濟上建立新規則，內地官方也不示弱，商務部、網信辦、工業和信息化部周五發布關於印發《數字經濟對外投資合作工作指引》的通知，以深入實施數碼經濟戰略，並為推動數碼經濟對外投資合作發展奠下基礎。該指引鼓勵企業積極融入數碼經濟全球產業鏈，除在重要的科技領域與境外科企展開合作之外，同時要求其加快設立海外研發中心、產品設計中心等，以及加強國際上下游產業鏈合作。

當局亦要求數碼經濟「走出去」要做好風險防範，企業需完善內部合規制度，嚴格落實中國有關數據出境安全管理的規定，並遵守東道國法律法規及國際通行規則，妥善應對數碼經濟領域審查和監管措施。

另方面，內地召車平台滴滴上市觸發的監管風暴尚未完結！中國人民銀行公布，非銀行支付機構首次公開招股(IPO)或增發股票，以及通過協議控制架構等方式到境外上市，需要事先向所在地人行分支機構報告。與此同時，有傳包括華爾街大行的一眾跨國投資銀行，正加緊與中資企業溝通，以協助中企改道至香港掛牌。

人行公布有關事項管理辦法，列出需要事先報告的情況，包括提供支付創新產品或服務、與境外機構合作開展跨境支付業務、與其他機構開展重大業務合作、擬於境外投資設立分支機構等。支付機構發生風險事件或突發情況，應及時報告。至於事後報告，視乎涉及客戶訊息數據量、受影響客戶數量、涉及事項會否造成重大影響而分類處理。

中國市場監管總局亦預告，下一步將加大網絡不正當競爭行為監管力度，嚴厲打擊組織專業團隊、利用網絡軟文、網絡紅人、知名博主、直播帶貨等方式進行「刷單炒信」、虛假宣傳等不正當競爭行為。今年上半年，全國各級市場監管部門共查辦各類不正當競爭案件3,128宗，罰款與沒收金額2.06億元人民幣。

事實上，中國政府的網絡安全新規叫停了大批欲赴美上市的中資科技企業，惟有傳香港上市可豁免網絡安全審查。外媒報道指，投資銀行已與多家有意到美國上市的中國企業商討更改上市地點，卻礙於香港上市規則較美股嚴謹，故不少公司於今年上市的計劃，或將押後至明年。

數據供應商Dealogic資料顯示，此前約有20家中國企業公開披露計劃今年在紐約發行股票，集資約14億美元。可如今滴滴赴美上市掀起大風波，中企赴境外上市監管大幅收緊，陸續有企業急轉彎調整上市計劃。有指已秘密遞交美國上市申請的內地生鮮電商平台美菜，擬捨棄美國作上市地，並開始部署轉來香港，惟有關計劃仍在籌備之中，尚未有定案，早前有傳其集資額達5億美元。

儘管中資科企須面對更嚴格的監管，但管理資產規模達5,500億美元的新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)仍然看好中國科技行業，其行政總裁林昭傑接受外媒訪問時表示， 考慮到中國的疫情控制情況和經濟復甦，GIC對中國投資保持積極看法，又指內地的監管行動有助商業模式具可持續性，故對中國科技業前景感到樂觀。