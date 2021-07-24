美股3大指數創新高　納指全周升近3%

個別美企業績理想提振市場信心，美股3大指數周五(23日)齊創收市新高。道指收報35,061點，升238點或0.68%；標指收報4,411點，升44點或1.01%；納指收報14,836點，升152點或1.04%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.08%、1.96%、2.84%。

閱後即焚相片分享軟件Snapchat母企Snap上季經調整後每股盈利10美仙，遠超市場預期的1美仙，同時每日用戶指標較預期佳，今季收入預測亦樂觀，刺激股價全日急升23.76%，收報77.97美元，創收市新高。

社交網站Twitter上季經調整後每股盈利20美仙，與收入齊勝市場預期，期內廣告收入更勁升87%，並唱好今季收入前景，帶動股價全日急升3.18%，收報71.69美元。

英特爾(Intel)第二季業績對辦，問題是今季業績指引——非通用會計準則(non-GAAP)收入約182億美元、non-GAAP毛利率55%，均遜市場預期，反映數據中心晶片業務在激烈的競爭中持續流失市佔率。英特爾股價全日挫5.29%。

大型科技股做好，Facebook收市升5.3%至紀錄新高；Netflix上漲0.71%；蘋果公司亦升逾1%。

內地監管風暴擴至其他行業，有傳將推出教育行業監管新規，拖累中概股全線暴跌。中概教育股好未來(美：TAL)、高途(美：GOTU)、新東方在綫(美：EDU)跌幅介乎54%至70%。

Principal Global Investors的首席策略師Seema Shah表示，財報季進展非常順利，經濟前景雖然不如三個月前那麼強勁，但未來的道路並沒有那麼消極，而且肯定有很多人逢低買進。

不過，華爾街老將、U.S. Global Investors行政總裁Frank Holmes警告，當前投資者的風險偏好已經升至歷史高位，這實際上是個危險訊號，一旦政策轉向，流動性派對結束，投資者可能反應不及。其中，他主張投資者在投資組合中持有10%黃金，其中一半投資實物黃金（金條、金幣和珠寶），另一半投資優質黃金相關股票、互惠基金和交易所買賣基金(ETF)。