華爾街老將警告：投資者風險偏好創新高　但派對始終會完

華爾街老將、U.S. Global Investors行政總裁Frank Holmes發表文章，警告當前投資者的風險偏好已經升至歷史高位，這實際上是個危險訊號，一旦政策轉向，流動性派對結束，投資者可能反應不及。

Holmes引述晨星數據指出，今年首6個月，互惠基金和交易所買賣基金(ETF)淨流入7,220億美元，為自1993年以來最大的半年度金額。

整體來看，投資者的風險偏好已經來到歷史最高。股票佔美國家庭金融資產的百分比有史以來首次超過40%。更重要的是，美國人以前所未有的方式進行融資交易。截至6月底，融資帳戶總額達到前所未聞的8,820億美元，比去年同期增長50%。

Holmes解釋稱，造成這個現象的原因是散戶入市。根據網上券商平台Robinhood的報告，Robinhood現在擁有多達1,800萬用戶，幾乎是2019年的兩倍。而Robinhood用戶的平均年齡為31歲，當中的許多人是初入市場的投資者。

Holmes認為，散戶強勢入市，很大程度上要歸功於美國政府1,200美元的疫情救助補貼，帶來了龐大的流動性。

他指出，更多美國人參與股市，雖然令人高興，也讓其中一些人獲得豐厚回報。特別是自去年3月股市暴跌後，股市的表現非常好，包括受疫情影響大跌的航空股，都讓年輕人大賺一筆。

與此同時，Holmes強調，投資者應該留意到，印鈔速度是不可持續的。

一個眼前的例子發生是2013年的「縮減恐慌」(taper tantrum)。當年5月，時任聯儲局主席伯南克暗示聯儲局將放緩購債步伐。美國國債孳息率立即飆升，股市下跌。當時，聯儲局的資產負債表只有3萬億美元多一點，比現在少了2.5倍。

他呼籲，投資者應為派對結束做好準備，無論這意味着購買房地產、增加對黃金和貴金屬的投資，或是投資比特幣和其他加密貨幣。

他主張，投資者在投資組合中持有10%的黃金，其中一半投資實物黃金(金條、金幣和珠寶)，另一半投資優質黃金股票、互惠基金和ETF。

Holmes認為，持有1%至2%的比特幣和以太幣是謹慎的做法。他還建議投資者至少一年一次重新平衡投資組合。