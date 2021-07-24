處罰不斷！市監總局責令騰訊30日內解除網絡音樂獨家版權等

此外，騰訊3年內每年向市監總局報告履行義務情況，當局將依法嚴格監督其執行情況。

騰訊回應指，公司將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。公司將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內制定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

官媒報道，是次案件為中國反壟斷法實施以來，對違法實施經營者集中採取必要措施恢復市場競爭狀態的第一宗案件。責令騰訊解除獨家版權等措施將重塑相關市場競爭秩序，降低市場進入壁壘，使競爭者均有公平觸達上遊版權資源的機會，有利於將競爭的焦點從利用資本優勢搶奪版權資源回歸到創新服務水平、提高用戶體驗的理性軌道上來；推動與國際接軌的合理方式計算版權費用，減輕下遊營運成本；培育新的市場進入者，並為現存企業創造更公平的競爭環境，保障消費者選擇權，最終惠及廣大消費者，促進網絡音樂產業規範創新健康發展。