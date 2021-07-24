致富智庫：跟足呢10點　成為職場贏家so easy...

「我要做好呢份工」呢句說話，相信大家並不陌生，但職場競爭之大，要成功突圍而出，當中確實需要不少「技巧」。綜合職場勝利組以下的8大特點，想「撈得掂」絕對有計。

【1、選擇適合自己發揮的「平台」】

要成功在你身處的崗位上做到發光發亮，首要是揀啱工作「平台」。何謂「平台」？泛指行業、地區、場所及職位等等，只有身處適合自己的「平台」，才可以發揮得最好。

譬如說你是一個外向且善於交際的人，卻在一間公司從事後勤工作，如文員、會計或廚師等，明顯去錯了「平台」，無論你花幾多努力，也難有突出的表現，因為該職位根本未能讓你發揮本身所長。久而久之，自信心及滿足感降低，並失去工作樂趣，你可能不知不覺間成為一個機械人，每日刻板地做着重複的工作。所以步入職場，最為重要是選對作戰場地，否則，只會白白浪費時間，賠上青春又收穫不多。

【2、建立為自己的積極思維模式】

並不是只有老闆先至可以擁有為自己成盤生意打拚的精神，作為一個打工仔，更要為自己的事業去拚搏，才可以得到理想的收成。因此，你需要建立一個「我要為自己努力工作」的積極思維模式，全方位使出你的本領，更有效利用工作環境所給予你的經驗、人脈及管理能力，為自己好好增值，因為這些日後都會成為你珍貴的資產。

若果公司的平台能夠為你提供舒適的工作環境，讓你有更好的學習機會，亦給予空間畀你發揮，這間公司便值得你留低好好工作裝備自己。

【3、營造舒適環境有利工作】

上面已提及「平台」的重要性，好的環境做事自然事半功倍，但並不是每個人都可以選擇自己舒適的工作環境。舉例來說，假如你偏愛寧靜的工作環境，最理想當然是有自己的房間可以關上門，自己專心地埋首工作，但這種待遇往往只適用於主管級才配得上的「私人空間」，而且現時潮流興起共享空間，不少企業都轉陣摒棄傳統的間隔，擴大同事之間的辦公空間，藉此方便大家交流。

既然外在環境未必能配合你，那麼你仍然可以想出一些辦法方便自己工作，如戴上耳機隔絕其他雜音，以專注辦公；如要思考，亦可找個安靜的地方沉思片刻。正所謂「謀事在人」，就自己動手改變吧！

【4、展現強項 工作不輕易被取代】

公關公司Klick Communications共同創辦人Miguel Crivelli在公司內培養出一項企業文化，就是員工應該利用自己的核心實力去完成任務，因為公司並不希望員工浪費時間去改善自己的弱項。每個人的弱項自然有其他人去補足。對於將大量時間及精力投放於自己不擅長的領域，是絕對錯誤！

職場中，要獲得成功，得到別人的認同，最有效的方法莫過於展現個人的強項，如表現出應有的專業及創意，做事果斷，有高的靈活性，且可以快速學習，善於團隊合作，以及廣交人脈等，都對事業有莫大裨益。

【5.凡事量力而為 忌死撐】

力求滿足上司或老闆想要的事情，想法正確，但每個人都有其強項及弱項，撇除時間許可與否，並不是任何事情都有能力去勝任，凡事要量力而為。

下次接到「柯打」後，建議可以「停一停、諗一諗」，看看自己是否有足夠能力去完成任務。如果衡量過，無論外在或內在環境都有限制，可以用謙虛及坦誠的態度告知，並講出當中的困難，相信對方會明白及接受，切忌「心口掛個勇字」就用傻勁去做，免得白費心機之餘，事情亦做得不好，最終雙輸收場。

【6、幫同事一把 凝造歡樂環境】

有調查怎樣的員工會比較快樂？結果發現，經常幫助其他同事的員工最開心。事實上，在工作中，除了專注於個人的工作外，不妨多向同事伸出援手，形式可以多元化，不論是分擔同事的工作量，或者順路幫同事買個午餐或下午茶，一句關心的問候，不僅同事開心，你亦可從中獲得工作以外的快樂，正可體現施比授更為有福的真蹄。再者，維持良好的工作氣氛，大家做事能力必然提升，最終對公司上下均有好處。唔使諗喇，快快將這份愛心傳揚出去。

【7、控制心態 趕走壞情緒】

俗語有云，「你不能改變環境，但你可以改變心態」。事實上，與其天天抱怨，倒不如腳踏實地去做事，而且你帶着怎樣的心情返工，除了會影響自己的工作表現，亦或多或少會影響身邊的同事。

正如職場力協會(Workplace Power Institute)執行長Karla Brandau所言：「為帶來更多成就感，經常檢視自己的態度很重要，因負面態度可能主導你的人生，這不僅會讓你的心情、精神與身體無力，也會重挫你的生產力」。所以，記緊要調整好自己的心態，趕走壞情緒或負能量，戒掉一切「王子病」、「公主病」，協力製造出積極的工作環境。

【8、時刻反省 助改善不足】

工作諮詢訓練公司Foresight Coaching & Consulting創辦人Paula Thompson表示，如果你發現自己被負面情緒困擾，可回想那個挫折10分鐘，想着自己可以從中學到甚麼，然後忘記背後，繼續向前。

說到底，每天工作中難免會遇上困難或者碰壁，但千萬不要灰心或氣餒。相反，更應以樂觀的心情去面對，並可以嘗試在回家途中，或睡前靜思片刻，回顧一下當天工作的種種，只有時刻反思，虛心受教，將有助從中改善自己的不足，讓日後工作變得更為順暢。

除了上述8大成功要素外，以下2個因素則左右你的勝算。

【1.培養定時定量的飲食】

食物為人們日常生活提供原動力，你有好好安排一日三餐的時間嗎？美國營養師Kristen Smith建議，工作中可以養成定時吃飯，並建議睡醒後1小時內進食，之後的3至4小時要再吃下一餐。至於每天的第一餐，可選擇低熱量但蛋白質高的食物，如雞蛋或乳酪，並記緊吸收適量水分。

請不要少看定時定量進食的好習慣，因為它將帶來連鎖反應。沒吃飽，哪有動力衝刺呢？

【2.優質睡眠至關重要】

另一樣不可或缺是要睡得好！據研究發現，高專注力、高工作效率，以及良好的記憶力，均與睡眠有關。

從醫學角度上看，睡眠可以讓身心靈得到充分休息，過程中，大腦會調整身體各部分的運作，並清除新陳代謝物。優質的睡眠可幫身體「叉電」，讓你有精神及體力應付第2天的挑戰。

好好結合並運用上述10大點，已基本可以助你職場制勝！仲等？快啲share俾老友啦，贏都一齊，咪加倍開心囉！