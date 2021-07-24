內地監管拖累滴滴暴跌　Uber持股價值一周蒸發1556億元

中國擴大監管在美上市的中國企業，內地網約車平台滴滴出行股價狂瀉，拖累其股東之一Uber的持股收益，由原本的94億美元(約733億港元)，不足1個月便腰斬，本周更蒸發20億美元(約1,556億港元)。

滴滴遭中國監管機構強行下架應用程式(App)後股價持續低迷，禍不單行的是，周四(22日)又傳出該公司因「先斬後奏」赴美上市惹怒內地，當局擬對其懲處可能是「史無前例」地辣，甚至讓其從美國退市的消息，令滴滴周四重挫11%，周五(23日)仍未止瀉，收市報8.06美元，急挫20.98%，較當初上市發行價14美元，足足累跌逾42%。

Uber持有滴滴約12%股權，是僅次於軟銀的第二大投資者。雖然滴滴市值一度逼近700億美元(約5,460億港元)，但在美國上市不久即受中國監管機構進行網路安全審查，股價持續下行。

外媒報道，Uber於5年前對滴滴的初始投資約為20億美元，迄今仍有獲利，但該獲利正快速縮水，3月底時Uber在其財報中認列該持股約價值59億美元(約460億港元)，但截至周五已急降至46億美元(約358億港元)。