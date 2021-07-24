中國擊出監管重拳　中概股創逾兩年最長跌浪

美股3大指數周五(23日)齊創收市新高，惟傳出中國擬推出教育行業監管新規，中概股應聲暴跌，好未來、高途及新東方在綫重創28至70%。追蹤一籃子中概股的納斯達克中國金龍指數亦急挫8.5%，至12,113點，創去年3月以來最大跌幅，更連跌4周，是2019年5月以來最長跌浪。

Horizons ETFs管理公司經理人Hans Albrecht表示，中國日益上調的監管，應該能抑制資金過度集中在上述股票的誘惑，到了某個階段，分散投資意義將更為明顯——押注單一中概股將顯得鹵莽，買入追蹤一籃子股票的指數可能稍微好一些。

與2月時的歷史高位相比，納斯達克中國金龍指數追蹤的98檔成分股，總市值已蒸發超過6,500億美元(約5.07萬億港元)。成分股當中，阿里巴巴市值折讓近1/4，京東從2月高位跌逾30%，拼多多及百度腰斬。