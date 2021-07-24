美國重陷滯脹危機？中美前財長這樣說...

美國CPI通脹數據增速驚人，通脹前景成為外界焦點。中國財政部前部長樓繼偉出席活動時表示，經濟復甦可能會引發通脹。他認為，疫情期間各國採取極度寬鬆的財政貨幣政策是必要的，但經濟一旦復甦，正常的需求恢復就會引發通脹壓力。

他認為，美國確實有可能出現滯脹，只是強度和表現方式與70年代的滯脹有所不同。上世紀70年代的滯脹，問題主要出在供給側，當時美國推行高稅收、高支出的政策，政府對市場過度管制，同時石油價格大幅度上漲。在這種情況下，寬鬆的貨幣政策解決不了供給側的結構性問題，只能造成物價上漲形成滯脹。

樓氏稱，經濟一旦復甦有些寬鬆政策就可以逐步退出，中國的財政政策力度已經開始收縮。而美國當前討論的問題是何時開始緩慢退出，過度的流動性會造成通脹，也可能出現滯脹。

美國前財長薩默斯則表示，他確實擔心通脹問題會在中期困擾美國。而在過去16個月中，美國財政刺激的強度非常大，達到了GDP總量的30%。同時儲蓄率也非常高，儲蓄率上升銀行帳戶存款充足，是在第二次世界大戰之後沒有見過的。

他認為，美國的政策在提高需求上，比供給增長的速度要更快，這種情況會推升價格上升，從而導致通脹升溫，價格的上升又會造成市場對通脹的預期進一步提高，形成一種循環。