葉尚志：丘鈦科技估值有望提升

港股短期反彈過後，在上周又再出現回壓，由7月開始展現的中期向下趨勢未可扭轉。走勢上，恒指的反彈阻力見於28,300點，在未能升穿此阻力位之前，估計後市仍將以向下發展為主流。目前，港股的資金流向依然處於不利狀態，港股通持續錄得有淨流出，而港匯亦見有所轉弱，都是近期令到港股走勢偏弱的原因。另外，美國聯儲局即將召開議息會議，能否安撫市場對經濟復甦的憂慮，是關注焦點。

丘鈦科技發布正面盈利預告，預期2021年上半年歸母淨利潤按年增長40至60%、到4.7億至5.4億元人民幣，但同時略微調低了指引，將2021年全年攝像頭模組出貨量按年增長不低於30%的目標、調整至增長不低於25%。

然而，隨着下半年手機銷售旺季，Android旗艦機在Q3的集中發布，疊加原材料緊張一定程度的緩解，相信丘鈦的增長是有機會達標甚至超標。另一方面，在股價回調後，估值吸引力更凸顯增加，而昆山丘鈦於A股創業板的分拆上市，已獲得深交所的受理，也有利於港股估值的提升。建議可於14元以下買入，目標看24元，止蝕於11.5元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)