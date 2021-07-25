曜熊理財：宜減持美國基金

在數萬億美元放水之下，美國國內生產總值(GDP)按年增速高達6.4%。不過，副作用開始顯現，美國通脹6月按年上升5.4%，大宗商品瘋狂漲價。

美國政府計劃再向市場投入近5萬億美元的流動性資金，如計劃通過，全球通脹危機可能會因此加劇，美國股票和虛擬貨幣市場目前已處於比2000年以來更嚴重的泡沫中，再增加資金可能會使泡沫更大，總有破裂的一天。

從美國國內證券購買量來看，今年3月出現了2,080億美元的新高流入，市場已經完全走出去年的流動性危機陰影，機構投資者成為美股上升的主要推動力。今年3月的資料顯示，機構投資者淨買入達到659億美元的月度新高。

而經歷過去年3月嚴重拋售潮的個人投資者，也在今年3月淨買入美國證券達到1,421億美元的3年新高，年初至今其淨買入突破1,200億美元。

進入2021年下半年開始，海外投資者整體淨購買趨勢得以恢復，持續看好美國權益市場。跨國金融淨流量方面也在近兩個季度呈現大幅擴張。

目前，美國基金已較去年大幅上升，比去年時貴得多。利率、通脹、勞動力和大宗商品價格在內的問題正在逼近，無人能準確地預測泡沫何時爆破，投資者可做就是減持美國基金或短期不買入美國基金，因為一旦泡沫爆破，將導致財富大減效應。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉