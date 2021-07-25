陳樂怡：恒指上行空間有限 或回試250天線
2021年07月25日 09:00
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通脹風險以及疫情升溫因素導致恒指近期再度跌穿250天線(約27,198點)。其後，環球避險情緒稍降，港股在連跌多日後反彈。然而，7月仍有較多重要事件需要留意，投資者宜關注月底的美國聯儲局議息會議。
另外，中國月底將召開中央政治局會議，關注中央對經濟的評估、信用風險、監管政策方向。與此同時，多間美國科技巨企將於月底公布業績。上述事件為市場增添不明朗因素，而港股通南向資金尚未扭轉淨流出格局，恒指上行空間有限，或回試250天線。
近期碳中和板塊維持偏強，除了繼續看好風電龍頭龍源電力(00916)及光伏發電場信義能源(03868)之外，投資者亦可留意氫能相關股。事實上，氫能作為高效的清潔能源，未來發展潛力龐大，吸引企業加大投資。根據國際氫能委員會預計，到2050年，氫能將承擔全球18%的能源終端需求，創造超過2.5萬億美元的市場價值。其中，中集安瑞科(03899)為國內天然氣儲運裝備的領先企業，今年更拓展氫能儲運業務，相關盈利貢獻將於2021至2023年逐步增加，值得留意。
汽車板塊個別發展，長汽(02333)中期核心盈利優於預期，主要由於產品結構提升，以及平均售價高於預期。下半年仍有較多新車接力上市，參考市場數據，主要車型於7月首兩周銷量表現維持強勁，並優於行業水平。惟由於股價績後急升不少，建議待調整收集。
另一方面，贛鋒鋰業(01772)早前上調中期盈利指引，市場反應正面。再加上，由於下半年電動車銷售前景改善，鋰供不應求，鋰價持續上漲，預計可進一步推升第3季平均售價。盈利前景向好，加上資金積極流入電池股，推動贛鋒鋰業連日破頂，短期股價升幅顯著。惟市況未明，投資者宜靜待更佳買入的時機。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)