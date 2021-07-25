陳樂怡：恒指上行空間有限　或回試250天線

通脹風險以及疫情升溫因素導致恒指近期再度跌穿250天線(約27,198點)。其後，環球避險情緒稍降，港股在連跌多日後反彈。然而，7月仍有較多重要事件需要留意，投資者宜關注月底的美國聯儲局議息會議。

另外，中國月底將召開中央政治局會議，關注中央對經濟的評估、信用風險、監管政策方向。與此同時，多間美國科技巨企將於月底公布業績。上述事件為市場增添不明朗因素，而港股通南向資金尚未扭轉淨流出格局，恒指上行空間有限，或回試250天線。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

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