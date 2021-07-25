鄺紫珊：生物科技基金可考慮納入資產配置中

美國製藥商莫德納(Moderna)被列入標普500指數成分股。年初至今，莫德納股價升幅達194%。隨着各種變種病毒讓全球疫情持續，疫苗及醫藥股具題材性的股份繼續受市場注視，加上全球人口老化對醫療需求的增加是長期趨勢，投資者可考慮將相關生物科技基金納入資產配置中。

生物科技醫療相關產業的NBI生技指數成分股中，包含新冠肺炎疫情的概念股及疫苗製造相關股份，即疫情治療用藥的藥廠、全球基因排序等；故未來較繼續看好病毒疫苗研發生產，以及心臟病、癌症及罕見遺傳疾病藥物的研發及試驗等公司。

目前，病毒的變異株除陸續出現印度Delta、巴西等國家，已擴散至其他國家，全球78億人口中，目前僅有歐美、中國、新加坡等國家有較高的疫苗接種率，在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗仍然有必然的需求，故全球疫苗接種普及率的持續，以及全球接種疫苗速度加快，對相關廠商的盈利是非常正面。

另外，全球疫情肆虐，電影行業可謂首當其衝，但隨着措施解封，民眾增加外出消費及娛樂。最近Marvel系列電影《黑寡婦》便為電影及娛樂產業傳來好消息，上映首周全球票房達2.18億美元，創下疫情以來新高。疫後生活下，民眾消費生活出現轉變，加上社群媒體、創新科技、電商平台等的投入，讓好像Disney這類企業採取雙線的發行策略，逐漸改變電影圈生態。《黑寡婦》電影為Disney加強其測試線上發行大片的可行性，民眾可以在串流影音平台及其消費觀賞《黑寡婦》線上版，而線上票房收入也不須與電影院進行分成，這有助提升電影銷售的毛利率，更可望藉此增加其訂閱用戶數目。

線上購物、影音串流平台等新興的數碼消費趨勢，已成為全球消費市場的大勢所趨，影音串流服務商Netflix近期更宣布將進軍網上遊戲市場，務求在逐漸飽和的串流市場中，建立第二個營商渠道，這都是數碼消費跨界營運的例子。故投資者在選股時，可逐步加碼納入環球趨勢股票部分，以捕捉中長線投票機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊