郭家耀：數據中心業務前景樂觀

工信部早前發表《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》，提出用3年時間，基本形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。目標是到2023年底，全國數據中心機架規模年均增速保持在20%左右。行動計劃要求推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等國家樞紐節點適當加快新型數據中心集群建設進度，實現大規模算力部署，滿足重大區域發展戰略實施需要。

該計劃目標在今年底，全國數據中心平均利用率力爭提升到55%以上，總算力超過120EFLOPS(一個EFLOPS等於每秒100億億次的浮點運算)，並期望到2023年底，全國數據中心機架規模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200EFLOPS，高性能算力佔比達到10%。國家樞紐節點算力規模佔比超過70%。行動計劃支持中國數據中心產業鏈上下游企業「走出去」，重點在「一帶一路」沿線國家布局海外新型數據中心，有助加強與中國海陸纜等國際通訊基礎設施有效協同，並且逐步提升全球服務能力。

另外，計劃提出要引導社會資本參與新型數據中心建設，鼓勵金融機構等對新型數據中心加大支持力度，推動優秀項目參與不動產投資信託基金等投融資，亦會鼓勵符合條件的金融機構和企業發行綠色債券，支持符合條件的企業上市融資。政策支持加上雲計算需求強勁，預料數據中心行業增長保持強勁。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)