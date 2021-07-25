伍禮賢：參與者結構決定市況性質

由於港交所大概會在每年的11月份，才會公布對上一個年度的相關數據，所以現在公開資料只有截至2019年的。可以發現，在港股市場，機構投資者是最為主要的群體，以2018年及2019年為例，機構投資者佔大市成交額度分別為54.8%及53.4%。由於機構多數以價值投資為導向，因此，這些數據從側面引證了香港市場較為追求價值投資，投資者也傾向於投資在一些業績優良，派息比率較高的股份。

另一方面，在港股市場中，本地投資者(包括個人及機構)與外地投資者的比例約為3:4。也就是說，外地投資者的參與比例要比本地投資者為高。外地投資者中，內地及美國為最主要組成部分。以2019年為例，兩地佔整體外地參與者成交額比重分別為25.7%、23.8%。這也從某個程度上反映出，香港股票市場的市況在一定程度上受到包括內地股市、美國股市等外圍氣氛的影響。除了內地跟美國之外，英國、歐洲跟新加坡也成為港股參與者的重要構成力量。而如果將內地、美國、英國、歐洲與新加坡5個地區加起來的話，這些地區合共已經佔了本港外地投資者超過九成的比重。

此外，近年港股參與者另一個顯著的特點，是內地資金對港股的影響比重愈來愈高，自從滬港通、深港通分別於2014年、2016年開通後，內地投資者通過南向交易流進港股市場的資金佔比是愈來愈高，近年更有進一步加速的趨勢，截至去年年底，南向資金佔港股成交的比重已超過17%。隨着近年內地經濟發展，內地資金對香港證券市場的影響力亦逐步加強。而隨着互聯互通機制的進一步擴大，這個比重趨勢在未來仍會進一步提高。這個趨勢也預示着未來港股與內地A股走勢的相關性亦會進一步提高。

留意市況除了需要關注市場、指數的走勢外，對市場結構、投資者發展趨勢的理解，亦是對從多方面了解市場、捕捉走勢脈搏的重要途徑。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌代表)