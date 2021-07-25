受累美國制裁！「中國雲」紛轉陣 拓展海外非美地區
2021年07月25日 11:20
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隨着中美科技戰白熱化，部分科技企業海外市場拓展受阻，連帶「中國雲」服務的收入亦大受影響，當中阿里(09988)旗下的雲計算業務——阿里雲首季營收下滑近四成。因此，這些「中國雲」企業亦只好拓展其他海外地區作應對。
日本媒體報道，中國雲公司以往平均增長率約為50%，以2020年為例，龍頭企業阿里雲光是2020年收入已達到86億美元，按年增長約56%。可是，今年阿里雲首季收入卻下跌37%。
阿里巴巴集團首席財務官透露，阿里雲收入暴跌的原因是與失去大客戶有關。報道引述知情人士稱，該名大客為字節跳動，因該企遭到美國政府指控使用中國的服務商會對美國公民構成風險，旗下短影音平台TikTok為了避開制裁，直接將雲服務從阿里雲移至新加坡數據中心及美國雲服務商，導致阿里雲收入大跌。
此外，阿里雲亦已暫停在美國的業務擴張轉往亞洲，為了求生，並於2019年挖走了原華為BG營銷與解決方案銷售部總裁袁千，擔任阿里雲智能國際總裁。今年6月，阿里雲宣布在印尼和菲律賓開設數據中心，計劃3年內在海外市場投資超過60億元人民幣擴展數據中心。
騰訊(00700)旗下的騰訊雲今年6月也布，在曼谷、法蘭克福、東京和香港開設4個新的國際數據中心。此前，騰訊雲在南韓的第二個數據中心去年上線，去年4月在印尼亦已推出首個數據中心，同月在新加坡也啟動了第3個全球數據中心。
「中國雲」服務除了面對中美科技戰，其他地區的同業競爭亦不容忽視。面臨着亞馬遜網路服務(AWS)和微軟等對手，就市場份額和技術實力而言，前者是迄今為止雲服務提供商中的佼佼者，同時，兩企也加緊搶攻中國市場。