受累美國制裁！「中國雲」紛轉陣　拓展海外非美地區

日本媒體報道，中國雲公司以往平均增長率約為50%，以2020年為例，龍頭企業阿里雲光是2020年收入已達到86億美元，按年增長約56%。可是，今年阿里雲首季收入卻下跌37%。

阿里巴巴集團首席財務官透露，阿里雲收入暴跌的原因是與失去大客戶有關。報道引述知情人士稱，該名大客為字節跳動，因該企遭到美國政府指控使用中國的服務商會對美國公民構成風險，旗下短影音平台TikTok為了避開制裁，直接將雲服務從阿里雲移至新加坡數據中心及美國雲服務商，導致阿里雲收入大跌。

此外，阿里雲亦已暫停在美國的業務擴張轉往亞洲，為了求生，並於2019年挖走了原華為BG營銷與解決方案銷售部總裁袁千，擔任阿里雲智能國際總裁。今年6月，阿里雲宣布在印尼和菲律賓開設數據中心，計劃3年內在海外市場投資超過60億元人民幣擴展數據中心。

「中國雲」服務除了面對中美科技戰，其他地區的同業競爭亦不容忽視。面臨着亞馬遜網路服務(AWS)和微軟等對手，就市場份額和技術實力而言，前者是迄今為止雲服務提供商中的佼佼者，同時，兩企也加緊搶攻中國市場。