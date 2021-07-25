陳鳳珠：大市觀望氣氛濃　短線仍反覆

港股投資情緒仍然疲弱，大市升至28,000點關口後出現下跌，暫時於250天線尋獲支持，由於近日北水流走，加上市場關注企業盈利情況，資金未敢入市，預期短線港股走勢仍然反覆。

內地公布的7月份貸款市場報價利率(LPR)，1年期及5年期的利率分別維持在3.85厘及4.65厘，連續15個月不變，料內地的貨幣政策保持穩定。LPR的利率維持不變，或因中期借貸便利操作利率並未改變，而今次全面降準或為內地部署防範美國聯儲局改變貨幣政策方向所帶來的風險，銀行讓利情況不足以推動LPR利率下降。而人行亦持續於公開市場作百億元人民幣逆回購，預料繼續維持市場的流動性合理充裕。

中汽協的數據顯示，內地6月份汽車產量按年下跌16.5%至194.3萬輛，銷量下跌12.4%至201.5萬輛；今年首6個月的汽車產量按年增加24.2%至1,256.9萬輛，銷量增加25.6%至1,289.1萬輛。其中，首6個月的新能源汽車產銷均按年增加兩倍，分別達到121.5萬輛及120.6萬輛，而6月份的新能源汽車產銷按年亦錄得超過一倍的增長。

不過，6月份商用車產銷按年大幅下跌，產銷分別按年減少26.3%至38.8萬輛，及16.8%至44.6萬輛，當中貨車產銷跌幅顯著，而客車產銷則按年出現增長。至於今年首6個月，商用車產銷分別按年增加15.7%至273.0萬輛，及20.9%至288.4萬輛，而與2019年同期相比產銷亦能按年上升26.7%及31.3%。

6月的汽車產銷或受晶片供應不足影響，其中商用車的跌幅相對較大，但新能源汽車的產銷仍然強勁，新能源汽車的滲透率由年初的5.4%提升至上半年的9.4%，6月份的滲透率更超過12%。相信未來新能源汽車的發展將加快，未來產銷或繼續受支持，主要因車企將更多資源投放於研發及生產新能源汽車，料未來新能源汽車的滲透率將持續上升。

除此之外，中汽協表示2021年上半年汽車商品進口按年增加56.5%至483.2億美元，汽車整車進口按年增長48.3%至53.5萬輛；而汽車商品出口同比上升66.2%至507.8億美元，汽車整車出口按年增加1.1倍至93.9萬輛，反映汽車出口增速強勁。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)