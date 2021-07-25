「港版納指」累漲不足6%迎一周年　投資者卻步原因係...

被稱港版「納斯達克」的恒生科技指數於本周二(27日)迎接周歲，可是在中國互聯網行業的監管風暴下，指數歷經了跌宕起伏，表現更在全球主要科技指數中墊底。展望未來，有投資者仍視中國互聯網政策為最大的風險，恒生科指跌勢難言見底。

恒生科指追蹤於香港上市的30間最大型科技公司，外媒報道指出，科指自去年7月27日面世以來，累計漲幅不足6%，反觀美股納斯達克100指數、歐股指標之一的歐洲斯托克600指數等同期漲幅均超過30%。隨着中國推進互聯網反壟斷及滴滴事件的發酵重挫科技股投資氛圍，恒生科技指數已較2月份創下的歷史高點回落至少三成。

雖然恒生科技指數跑輸了全球同類指數，但估值高企令價值投資者卻步。外媒數據顯示，恒生科技的12個月預測市盈率35倍，比歐美主要科技指數為高。

另方面，隨着相關交易所買賣基金(ETF)產品陸續推出，香港科技股仍吸引了部分被動資金，今年以來追蹤恒生科技指數的ETF產品規模成長翻番。

不過，荷寶駐香港的組合投資經理Joshua Crabb表示，如果政府關於中國互聯網行業的言論更為中性，市場會解讀為積極信號，但中期來看，如果數據變成公共產品，這類公司的盈利能力會受到制約。