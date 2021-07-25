疫變遇天災！全球供應鏈崩潰損iPhone 13生產

近期環球天災人禍不斷，疫情升級變種、中國、德國等地洪患、南非重要港口成為網絡攻擊目標，種種因素皆造成全球供應鏈瀕崩潰，對原本已脆弱的原材料、零組件和消費產品供應帶來威脅。

目前Delta變種病毒重創亞洲部分地區，迫使許多國家切斷船員上岸的渠道，船長無法讓疲勞的船員下船而再換上另一批船員，使多達10萬名船員被困海上。國際航運商會直言：「我們這次不是面臨船員換班的危機，而是已身處危機，全球供應鏈面臨危急時刻。」

由於全球貿易約9成倚賴海運，故船員換班危機正衝擊全球商品供應，從石油、鐵礦石到食物和電子產品等。與此同時，中國和德國這兩大經濟體相繼爆發洪災，對全球供應鏈更是雪上加霜。

更重要的是，中國洪災造成內蒙古和山西等礦區的煤炭運輸受阻，面對夏季用電高峰之際，實是令人擔心的事宜。

德國運輸則是大幅減緩。數據顯示，截至7月11日當周，即洪災開始爆發時，延遲出貨量和前周相比增加15%。海碩集團(OEC Group)美國中西部行銷副總裁Nick Klein表示，各公司忙着處理塞在亞洲和美國港口的貨物，「恐怕要等到明年3月才處理得完了。」

供應鏈大亂重創美國和中國這世界兩大經濟火車頭，恐造成全球經濟減速，商品和原材料價格上揚，主因是中美兩國佔全球經濟產出逾40%。業界人士表示，全球各地港口正面臨數十年未見的大塞車。中國港口協會表示，貨運量能持續緊張，「東南亞、印度和其他地區製造業受到疫情復燃影響，部分訂單轉向中國」。

禍不單行的是南非開普敦、德班貨櫃港遭到網絡攻擊，進一步衝擊港口貨運作業。英國更出現食品供應鏈問題，令大型超市要公開呼籲民眾不要恐慌採購。

【鄭州洪災 iPhone 13有機會延後發布？】

值得關注的是，中國河南鄭州佔了iPhone近半產量，消息指出，若當地無法盡快恢復交通運輸，將導致iPhone 13生產延遲，許多人擔心9月發布會是否會因此延後。

消息指出，富士康的3個工廠中，只有其中一個製造PC連接器的工廠被水淹。而製造手機的工廠機器沒有損壞，零件和材料也都完好，因此不必擔心手機生產鏈被中斷，然而，目前鄭州因大水導致道路成了河流，而河南也有許多地方的航班與火車被叫停，若鄭州不能在7月底恢復正常，iPhone 13的生產就可能會延遲。