育兒理財：美國大學生學雜費父母分攤比率續增

一項調查顯示，美國大專院校的學費在疫情期間雖調降，但子女的學費當中由家長幫忙分攤的比率不減反增。

根據學貸機構Sallie Mae和民調公司Ipsos的最新調查，2020-2021學年美國大學生的學雜費，約54%是由他們的爸媽所支付，比上個學年增加2個百分點。回顧2012至2013學年時，這個佔比數字僅36%。

這份名為「2021: How America Pays for College」的報告指出，父母幫忙分攤的費用中，23%來自於他們目前的收入，22%來自儲蓄，9%則是借來的錢。

美國大學幾十年來不斷調漲學雜費，有些家長在子女出生前就開始規劃和積攢這筆費用。這份最新調查顯示，有58%的受訪家長表示，他們在子女念大學前，就開始進行相關規劃。

Sallie Mae發言人布榭爾表示，父母努力栽培子女接受高等教育，可能就是他們投入更多所得和儲蓄來支應這項費用的原因。」報告顯示，有89%的家庭認為，大學教育將為子女帶來更多機會，有81%的家庭則認為，這有助子女找到待遇更好的工作。

在2020-2021學年，一戶家庭平均負擔的大學學費為26,373美元，比前學年的30,017美元明顯下滑，當時疫情肆虐，迫使學校宿舍關閉，因而得以少繳或省下住宿費。

有些學校在疫情期間調降學費。根據美國大學理事會（College Board），若就讀四年制私立大學，上個學年包含學費、住宿在內的學雜費為50,770美元，公立大學(非本地生)則是38,640美元。