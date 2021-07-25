中企在澳洲投資連降4年　重返金融危機前水平

外媒報道，據悉尼大學商學院和澳洲畢馬威合作發布的《揭秘中企在澳投資報告2021》顯示，中企在澳投資為2016年來以來，連續第4年下降，投資金額回到2008年全球金融危機前的水平。

報告顯示，2020年中國對澳洲的投資額按年下降18%至19億美元(約148.2億港元)，相對2019年為24億美元(約187.2億港元)，投資項目數量是2019年的一半。

報告作者之一、悉尼大學商學院講師李薇表示，與往年相比，疫情和地緣政治風險給中企在澳投資再添新衝擊，當中受影響較大的產業，例如基礎設施建設、能源和可再生能源，中企投資額為零。李薇發現，中國企業比以前更加擔心地緣政治環境會影響商業運作。

報告聯合作者、澳洲畢馬威亞洲及國際市場主管弗格森認為，澳洲投資下降反映包括中國在全球投資的重點從經合組織國家轉移、新冠疫情旅行限制的影響，以及澳洲更為嚴格的監管審查。

報告指出，75%受訪中企認為政治環境有所惡化，歸因於中國和澳洲政府均表現得沒有原來般支持中企在澳投資，項目獲得審批的難度提高、時間也有所延長，資本轉移出中國仍然很不容易等。45%受訪中企認為，中澳關係導致企業收入減少，35%指地緣政治風險使企業收入減少。

投資項目方面，報告指澳洲的礦業領域是中國最大的投資對象，佔總投資37.6%。2020年中資企業在採礦業的投資比2019年增加了3倍，投資總額9.451億澳元，包括鋰、金、銅和礦石等5項交易；其次為商業地產，佔投資的36.1%；服務業佔投資的21%，食品和農業企業佔4%，醫療保健佔1.3%。