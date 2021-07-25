屯馬綫通車帶動　土瓜灣及九龍城舖位租金明顯上升

屯馬綫於上月底正式全線開通，通車至今近滿月，帶動沿線車站附近的商舖租賃市場升溫。有地產代理指出，土瓜灣及九龍城一帶都錄得不少加租成交或提高叫租個案，個別承租舖位新租金較前高一成，亦有業主將放盤商舖租金調高逾兩成。

綜合美聯工商舖資料研究部、美聯旺舖及市場資訊，近一個月上述地區近期屢錄加租成交，其中土瓜灣譚公道16至26號地下，原租客為中式餐館，月租5.2萬，舖位最新以5.8萬元獲承租，租金加幅約11.5%。另外，九龍城龍崗道1至3號地舖連入則閣樓，原租客為茶餐廳，舊有月租5.3萬，屯馬綫通車後，新近獲冷凍食材店落實以5.5萬租用，較原有租金升約3.8%。

不少該區舖位業主對前景感到樂觀，在通車後紛紛調高放盤租金。九龍城打鼓嶺道40至46號地下，現租客為汽車美容，月租金3萬元，最新叫租調高至3.5萬元，加幅約16.7%。此外，土瓜灣馬頭圍道354號地下舖位，之前舊租6.5萬元，交吉後以6萬元叫租，通車初期調高叫租至6.5萬元，新近再大幅提至8萬元，兩度加價較原先租金已高出約23.1%。

美聯旺舖董事梁國文表示，屯馬綫通車後，九龍城區内人流顯著提升。九龍城食肆林立，而現時區内舖位租金加幅仍算溫和，故相信該區舖位租金在未來有一定的上升空間。加上未來啟德道及沙浦道將會興建一個地下購物城，連接至啟德發展區的地下購物街，預料會進一步帶旺九龍城一帶消費。但他亦指，長遠而言，地下購物城的配套相信會比地面更為完善，如冷氣及洗手間等設施，屆時或有機會把人流從地面吸引到地下城，有可能稍微拉低地面商舖的競爭力。