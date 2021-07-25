ESG意識抬頭　全球永續投資比重達36％

環境、社會與企業治理(ESG)議題逐漸影響投資人的投資決策，根據全球永續投資聯盟(GSIA)最新雙年報顯示，2020年採用永續策略管理的資產較兩年前增加15%，永續投資佔全球受管理的資產比重已經超過三分之一。

數據顯示，至少採用一項永續投資七大核心策略所管理的資產，規模達35.3萬億美元，升到36%。相較之下，2018年相關比例僅33.4%，2016年的數據為27.9%。

值得一提的是，受到歐盟與澳洲修改永續投資定義，採行更嚴格的標準影響，歐洲的永續資產減少13%，而澳洲的永續資產增幅相對溫和，僅有25%。

全球永續投資聯盟主席歐康納表示，歐洲永續資產規模縮減並非投資人對ESG的興趣下滑，而是主管機關從嚴認定永續投資標準。

其他國家的永續投資規模增幅可觀，帶動整體數據上揚。加拿大與美國過去兩年來的永續投資成長最為強勁，分別增加48%與42%，日本則增加34%。加拿大的永續投資比重達62%，高居全球之冠，不過歐洲與美國依然是最大的永續投資市場，在2018年至2020年間佔全球永續資產比重高達八成。