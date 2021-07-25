印度股市瘋牛　通脹及央行成為推手

一場世紀疫情基本粉碎印度取代中國，成為亞洲經濟增長支柱的美夢，不過從股市上看，印股正成為區內投資關注點。外媒報道，印度股市徘徊在歷史高點附近，兩大基準指數數之一，孟買SENSEX指數位於53,000點上下，2020年3月低點以來累計上漲逾75%。而代表印度50家最大上市公司的Nifty 50指數同期升幅達一倍多，是全球表現最好的指數之一，本月為亞洲漲幅最大的股指。

數據顯示，印股瘋牛表現與外資流入不無關係，今年迄今，印度股市獲外資淨流入約70億美元，居亞洲新興市場之首，推動股指不斷創新高。另外，通脹擔憂加深，印度央行繼續推行寬鬆貨幣政策，也使得股市得到支撐。

事實上，去年5月以來，印度央行一直將利率維持在歷史最低水平，並向銀行系統注入了前所未有的流動性。孟買TCG資產管理有限公司董事總經理Chakri Lokapriya表示，印度央行保持低利率的決定，有助於企業降低債務和還貸成本，使得股票獲得更高市盈率。

另一方面，食品和能源價格上漲削弱了銀行存款等傳統投資渠道的回報，促使更多資金流入股市，單在今年一季度印度市場新增1,400萬個股票帳戶，推動股市上升。