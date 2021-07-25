重磅科技股接力美股業績期　聯儲政策走向受關注

上周五美股三大指數再度創收市新高，道指首次站35,000點之上，本周美股業績由重量級科技股接力，美國聯儲局公布最新決策勢成市場聚焦重點。

美股業績超級周登場，多達165家標指成分企業同時發布財報，包括蘋果公司、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、Facebook等科技巨頭。除此，特斯拉、波音、Caterpillar、麥當勞等企業的財報內容也受到矚目。。

數據顯示，已放榜的的120家標指成分企業中，88%的營利超過市場預測。分析師目前預測，美股企業第二季的獲利年增78.1%，遠高於第一季的年增幅54%。

另外，美國聯儲局將於周四(29日)凌晨發布政策聲明，普遍預料仍維持現狀，但可能會釋出準備縮減購債計劃的訊息。若當局若減買債，被視為朝向升息的第一步，自會牽動市場走勢。

市場咸認為Fed本周例會將宣告，針對削減量化寬鬆(QE)做正式討論。多數觀察家研判，聯儲局在在8月底召開的全球央行年會，或進入秋季後提出縮減QE的前瞻指引。

此外，備受投資人關注的經濟指標也將在本周出爐，包括美國第二季GDP、耐久財訂單、個人所得支出、個人消費支出物價指數等。