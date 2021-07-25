十大屋苑周末連續23個星期錄雙位數成交

中原地產指出，十大屋苑周六、日(24、25日)錄得18宗成交，按周上升約20%，連續23個星期穩企雙位數，市況持續活躍。

期內以天水圍嘉湖山莊錄6宗成交最多，其次東涌映灣園及紅磡黃埔花園，各錄3宗成交，零成交屋苑收窄至2個，分別為鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，整體樓市持續暢旺，市場利好消息多，推動買家積極入市，亦願意追價，近期一手市場欠缺焦點新盤，令購買力流向二手市場，尤其是上車盤集中地新界西，二手成交十分熾熱，屢錄新高價成交。

中原伍耀祖表示，嘉湖山莊睇樓量及成交均十分暢旺，屋苑麗湖居10座中層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，以595萬元沽出，呎價約10,897元。

同公司袁顯岸表示，黃埔花園下半月成交加快，短短10日連錄16宗成交，其中9期7座高層B室，實用面積約765方呎，三房連套房間隔，成交價1,270萬元，呎價約16,601元。

港島區方面，中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島兩日錄1宗成交，為2座高層G室，實用面積約527方呎，兩房間隔，成交價983萬元，呎價約18653元。