薩爾瓦多抗議比特幣出糧　65%人不接受作法定貨幣

中美洲小國薩爾瓦多6月宣布將虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）定為法定貨幣，成為全球首例，一度佔據不少目光。不過，其負面影響開始逐步顯現，當地民眾上周起漠視防疫規定，走上街抗議，不希望自己的工資以比特幣支付。

究其原因，當地民眾主要是擔心比特幣價格波動過大，血汗錢隨時一夜之間少一成，使他們難以接受。另外，欺詐、洗錢等負面新聞頻頻傳出，因此無法認同這項「破天荒」的新法案。早前有區塊鏈網站的調查顯示，在薩爾瓦多受訪的1,233人中，只有不足20%民眾接受以比特幣作為法定貨幣，不能接受者將近65%。

薩爾瓦多已經宣布通過比特幣相關法案，但仍有90日的生效期，換言之，到9月上旬才會正式用比特幣出糧。

該國總統聲稱，列比特幣為法定貨幣將使擁有650萬海外人口的薩爾瓦多，更容易處理國際匯款，並希望比特幣能夠將大量沒有銀行賬戶的人口帶入金融系統。

另外，網購巨擘亞馬遜或會接受數碼貨幣支付購物帳單。其官網顯示，該公司正在聘請數碼貨幣和區塊鏈產品人才，以運用區塊鏈、分布式帳本、央行數碼貨幣（CBDC）和虛擬貨幣領域的專業知識，開發亞馬遜的數碼貨幣與區塊鏈戰略及產品藍圖。

據Cryptocompare報價顯示，比特幣周日曾升1.4%，每枚高見34,370美元。