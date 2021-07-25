行為經濟學大師公開選股秘技　投資須克服3大心魔

被視為行為經濟學（Behavioral Economics）大師之一的美國杜克大學教授艾瑞利（Dan Ariely）走出象牙塔，運用其關於人類行為規律的學術研究進行投資，據報他所謂「完全不看財務」投資策略之回報能擊敗標指——買入人力資本最佳、並且可以培養員工成長的企業。按此，現時他傾向重倉科技股。

所謂行為經濟學，據艾瑞利的描述，這派學者相信「人類很易受身邊環境的『多餘』影響，也被與事情無關的感情因素左右，思慮不周，從而做出種種（經濟學上）不合理的決定」，於是透過着眼研究人類行動和決策的規律，找出改善制度方法去避免損失。

中文大學金融學系副教授蔡達銘指出，舊派經濟學者認為，市場上總有一批比較「理性」的買賣參與者更懂得發掘和運用資訊，反映在資產價格上，市場於是就能有效運作。不過，後來有另一派學者運用心理學研究發現，其實他們也不是理論中那麼「理性」，同樣會受制於人類的心理弱點，這就是行為金融學（Behavioral Finance）自1990年代發展起來的背景，而這些現象可謂「放諸四海皆準」。

艾瑞利除了學者身份外，還開辦名為「不合理資本」（Irrational Capital）的投資研究公司，專門量化企業的人力資本供機構投資者參考。跨國大行摩根大通早前亦發表題為《引入人力資本因素》的報告，指這是回報最高、波動性最低的另類投資策略。

他近日接受外媒訪問時表示，其理論框架適用於任何行業，關鍵都是一家公司要相對公平地對待不同組別的員工（以性別或職級等劃分），締造一個刺激員工以使命感拚搏的環境，上班不是「交行貨等收工」，過程中運用行為經濟學的原理考察某家企業積累人力資本之優劣。而剛好科技股似乎比較符合有關理念，因此一般佔其投資組合20至40%；又謂在人力資本上做得較好的企業，2006年以來平均而言跑贏標指7個百分點。

留住優秀人才無疑是企業自古以來的頭號工作，內媒日前就報道，內地新能源車產業正爆發人才爭奪大戰。不過，據艾瑞利一項關於提高生產力的實驗，現金獎勵的力量不如一般人想像般強。

話說半導體老店英特爾（Intel）一座實行4天工作周的晶片廠，若達到某個產量目標，翌周首日公司會分別員工派發30美元現金、送出價值30美元的薄餅券，或由上司向工友發鼓勵訊息，結果居然是現金對於提振廠房生產力的作用不如上司的鼓勵持久。他強調，錢不是不重要，但更核心的是員工覺得自己被欣賞和關懷，近年微軟翻身成功不全是因為雲端，其企業文化的改變也很關鍵。

艾瑞利直言，一家企業應該設法做到讓員工愛上工作環境，營造人人都願意主動提出創新意見、容許合理試錯的氣氛，這樣才能充分提高資源運用效率，而投資者選擇投資標的時亦不得不察。他又相信，居家工作抽掉了人際互動，對公司而言不是好事。

●行為金融學：投資須克服3大心魔

港股有波幅無升幅，股民可能會有「隻嘢我一買就跌，一放就升，餐餐都係咁」之類慨嘆，可是在各國史無前例大開水喉下，難免又會心癢癢想趁現在撈底。專研行為金融學的中文大學金融學系副教授蔡達銘接受東網訪問時提醒，入市前必先認識自己3大與生俱來的心魔，學會與其共存。

所謂心魔，首先就是學界很有名的「處置效應」（Disposition Effect）。蔡達銘指出，這個現象簡單而言就是贏少許便沽貨止賺，沒有再仔細想想某隻股票是否有更長遠的前景值得繼續持有，「理性分析應該是想長遠，而不是停留在買入那一刻的狀況」，但當蝕錢時卻老是「磨爛席」不願止蝕，長遠如是就輸錢多過贏錢。

與之相關的第二個心魔是「確認偏誤」（Confirmation Bias），即股價走勢符合自己一時判斷後便固執己見，思想定格，沒有考慮新的消息調整策略，「例如一間公司表現一向普通，某天卻公布業績明顯好了，這個時候投資者就傾向忽略其基本面真的有持續好轉的可能」。反過來說，「當股票出現基本面扭轉的壞消息卻竟然選擇忽略，只聽自己喜歡聽的東西」。

蔡達銘續說，另一個普通投資者常有的弱點是注意力有限（Limited Attention）。資訊一直在市場，猶如一街都是銀紙待人檢起，可是一般人由於時間和精力有限，總是只分析當下見到的某些搶眼訊息就算，白白錯過賺錢機會。

他坦言，上述心理缺點是與生俱來，很難克服，因為人類思考始終不是電腦運算般那麼機械化和程式化，而每日股價波動更會放大這些弱點。

市場上無疑總有一些人能在短時間內賺大錢，股民「聞見隔籬飯香」便會躍躍欲試，他提醒，一般人在獲取和消化資訊上難與專業人士比擬，而後者甚至花錢開發人工智能（AI）交易系統。股民若要取得較佳投資成績，首先要專注長線，切忌過度自信，應該分散風險，除了增強自身的交易紀律外，另一可取方法是把投資交給專業機構，或買入追蹤主要股指的被動型交易所買賣基金（ETF），博股市長遠會上升，這樣也有望實現讓財富增值、滿足退休或應急需要的目的。

巧合的是，2017年諾貝爾經濟學獎得主塞勒（Richard Thaler）在其暢銷著作《不當行為》（Misbehaving）中也說，「如果我們愈常檢視投資組合回報，就會愈益不願承擔風險……若有人請我提供投資建議，我會叫他們買股票為主的分散式投資組合」。