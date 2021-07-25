業主叫價雄　沙田第一城兩房加價至540萬售出

樓價持續上揚，業主叫價更加心雄，沙田第一城兩房單位原叫價527萬元，最終加價至540萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角華誠洋樓中層B室，實用面積約246方呎，兩房間隔，近日以400萬元售出，實用呎價約16,260元。上址售出後，該盤現時暫無其他放盤提供。

●北角DIVA中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,160萬元承接，實用呎價約23,529元。原業主於2014年3月購入單位，當時作價900萬元，持貨7年帳面獲利260萬元。

●堅尼地城泓都3座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，享海景，以1,230萬元易手，實用呎價約25,519元。原業主於2012年以650萬元買入單位，持貨9年帳面獲利580萬元，升值約89%。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，原業主持貨滿3年辣招鬆綁即以888萬元放盤，約一星期後獲區內客接洽，減價約18萬元，以約870萬元成交，實用呎價約19,728元，單位3年僅升值約22萬元。

●長沙灣曉尚高層A室交投，單位實用面積417平方呎，兩房間隔，享東北開揚市景，原先開價810萬元，最新以795萬元易手，折合實用呎價19065元。據了解，原業主於2015年5月以約670萬元購入上址，持貨6年，現轉手賬面獲利125萬元離場，單位升值19%。

●西南九龍匯璽2B座低層K室，實用面積約441方呎，一房間隔，獲夫婦租客以每月租金2.25萬元承租，實用呎租約51元。原業主於2017年4月斥資約972.89萬元購入單位，以此計算租金回報率約2.8厘。

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新界區

●沙田中心新寧大廈低層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，放盤約1個月，原叫價560萬元，減至550萬元沽出，實用呎價約19,097元。屋苑現有約55個單位放售，叫價由568萬元起。

●沙田第一城50座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原叫價527萬元，放盤11日加價至540萬元售出，加幅約2.5%，實用呎價約19,014元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層J室，實用面積約516方呎，兩房間隔，原叫價920萬元，放盤1個月，終以909萬元獲承接，實用呎價約17,616元。

●馬鞍山海典灣5座中層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，原開價830萬元，放盤1個月，經調整後以820萬元沽售，實用呎價約17,447元。

●大埔富萊花園2座高層D室，實用面積約636方呎，套三房間隔，享運動場及泳池景，原開價999萬元，放盤兩個半月減價12萬元，減幅1.2%，以987萬元獲承接，實用呎價約15,519元。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約5宗成交，屋苑6座高層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，以532萬元獲承接，實用呎價約14,378元。

●荃灣立坊低層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，早前開價約730萬元放售，獲區內首置客洽商，議價後以690萬元成交，實用呎價約15,899元。