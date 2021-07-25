中國燃氣指非全資附屬對湖北氣爆負有直接責任

湖北省政府上周五(23日)發布該事故的調查結果，該事故直接原因是天然氣中壓鋼管嚴重鏽蝕破裂，洩漏的天然氣在建築物下方河道內密閉空間聚集，遇上餐飲商戶排油煙管道的火星發生爆炸。該事故也暴露了違規建設形成隱患、隱患長期得不到排查整改、物業管理混亂、現場應急處置不當等問題。該事故是一宗重大生產安全責任事故。

調查認定，公司及該項目公司、華潤置地(武漢)物業管理有限公司及其所屬潤聯物業、東風汽車及其原所屬東風燃氣公司等單位對事故負有責任。集團接受湖北省政府的調查處理結果，並將對集團涉事並負有責任的員工依規追究行政責任。

公告指出，董事會對該事故深表痛心，全體董事將放棄領取薪酬合共約2,250萬港元，而集團會將有關薪酬悉數用於對死傷者及其家屬的撫恤，以及善後處理的工作。此外，公司作為主要出資人的中國燃氣公益基金會有限公司也決定對死傷者及其家屬捐助1,000萬港元。

目前該項目公司總體生產經營已經基本恢復。該事故對集團的整體運營以及財務狀況未有構成重大不利影響。