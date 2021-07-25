新盤周末兩日錄逾百成交　屯門單幢樓即日售約40伙

新盤承接力保持活躍，市場於周六、日(24、25日)錄得超過100宗一手成交，其中屯門單幢式上車新盤單日售約40伙，多個市區項目亦錄買賣，個別創新高價成交。

●屯門上嵐首輪銷售 沽出約40個單位

上車新盤銷情理想，建灝地產旗下屯門上嵐周日(25日)推出79伙進行首輪銷售，售樓處現場出現排隊人龍，大部分為年輕家庭，即日售出約40伙。該集團投資部經理鄭智榮表示，項目吸引不少年輕買家關注，近7成買家購入單位作為自用，其餘為投資人士，因看好屯門區未來前景，打算用作長線收租之用。

●何文田芳菲示範單位錄近3800人次參觀

協成行發展高級項目經理陳婉霞表示，何文田芳菲周六(24日)開始收票，市場反應不俗，而參觀示範單位現場人流絡繹不絕，截至周日（25日）下午4時，共錄得近3,800參觀人次。視乎入票情況，有機會於短期內加價及加推，最快周六(31日)作首輪發售。

芳菲首張價單推出30伙，包括14個一房及16個兩房單位，實用面積286至465方呎，折實售價680萬港元起，呎價23,188元起。

●何文田128 WATERLOO兩房戶1688萬成交

●利奧坊．曦岸周末沽6伙 擬短期加推

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊‧曦岸獲市場追捧，繼周六(24日)創項目呎價及售價新高，周日(25日)再連沽兩伙，本周末累售6伙，套現逾5,400萬港元。因應市場反應熾熱，正考慮短期加推，樓盤至今累售356伙，佔可發售單位413伙逾86%，套現逾22億元。

●The Campton一房以819.7萬元新高價售出

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton第29樓K單位，實用面積369方呎，成交價819.7萬元，呎價22,214元，創項目一房單位成交總價及呎價新高。同系西半山15 Western Street亦沽出一個一房戶，項目15樓A室，實用面積307方呎，成交價947.1萬元，呎價30,850元。

●帝御系列兩日連沽9伙

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列兩日共沽出9個單位，其中帝御‧嵐天佔6伙，最新成交包括6座18樓1室，實用面積361方呎，另設135方呎天台，成交價645.02萬元，呎價17,868元。

●信置旗下樓盤周末售出16伙