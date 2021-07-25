監管風暴燒到騰訊　恒指最壞恐見26000點

今年初就騰訊在5年前收購中國音樂集團股權展開調查的市監局表示，騰訊通過與主要競爭對手合併獲得較高的市場份額，集中後佔有超過80%的獨家曲庫資源，對相關市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。

該局對騰訊處以一筆遠比阿里巴巴（09988）輕微的50萬元（人民幣‧下同）罰款，勒令該企採取多項措施以恢復市場競爭，包括與獨立音樂人的獨家合作期限不得超過3年，與新歌首發的獨家合作期限不得超過30日，且在未來3年內每年報告履行義務情況。騰訊表態，指將在規定時限內制定整改措施方案，確保整改到位。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑評論，騰訊音樂的監管風險暫時告一段落，但問題是法則收緊後發展空間會收窄，限制未來收入增長動力，預計該企估值或遭下調。

翻查資料，騰訊音樂今年首季收入78.2億元，當中網上音樂訂閱佔16.9億元，僅相當於騰訊同期總收入約1.24%。不過，溫傑認為，整體大市氣氛轉差，相信騰訊股價仍有沽壓，但未必會跌穿至前的低位509.5港元，暫時科網股處境「風頭火勢」，投資者「一動不如一靜」。

上周五美國上市中資教育股遭血洗，牽連騰訊音樂股價急跌6.91%，市值單日蒸發27億美元，股價年內更累瀉逾四成五；騰訊之美國預託證券（ADR）折合收報519.7港元，比香港收市價低2.13%；因此港股ADR比例指數報27,065點，預示恒指或低開255點。

溫傑表示，港股形勢不樂觀，技術上恒指月初插至26,861點，已跌穿3月及5月的「雙底」，之後大市僅靠部分買盤撐住，如果未能守穩26,800至27,000點，恒指或再跌800點，下試26,000點。

日資券商大和發表報告，指港股下半年升幅相當有限，給予恒指的年底目標價僅為29,000點，惟行業仍有許多投資機會，對醫療、工業用品及公用板塊予以「增持」評級，並將騰訊、贛鋒鋰業（01772）、藥明生物（02269）、安踏體育（02020）及華潤電力（00836）列入中國市場首選。