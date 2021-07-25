上太空算乜？Fb誓言打造「元宇宙」公司

美國政府收緊大型科企監管之際，Facebook（Fb）行政總裁朱克伯格近日接受外媒訪問時，仍表現出對業務前景的野心，揚言將努力把公司打造成「元宇宙（metaverse）公司」，即成為涵蓋社交、辦公和娛樂的更極大化版Fb。為此，該公司專注於社區、創造者、商業和VR（虛擬實境）產品的部門，將更加努力地實現這個願景。

「元宇宙」聽起來相當科幻，事實也相差不遠，這相當於跨越現實和虛擬世界的立體（3D）互聯網，許多人用來形容視像遊戲或虛擬實境，同時許多科企視此為下一個主宰互聯網世界的東西。

創投投資者Matthew Ball曾發表文章，闡述「元宇宙」的關鍵特徵，包括它必須跨越物理世界和虛擬世界，其次是包含完全成熟的經濟，以及提供「前所未有的相互操作性」，即用戶必須能將他們的化身和商品從VR中的某個地方帶到其他地方，不管是誰在營運這個特定的部分。

朱克伯格表示，其關鍵在於沒有任何獨立公司營運「元宇宙」，它將是個「具體化的互聯網」，由許多不同的參與者以分散的方式經營。在那裏，人們不只是觀看內容，更猶如身在其中，感覺和其他人在一起，有不同的體驗，這是在二維（2D）應用程式或網頁上無法體驗到的，例如跳舞或健身活動等。

他續指，在過去一年的視像會議中，有時發現很難記住開會的人說了甚麼，因連屏幕上的面孔也會混淆，所有聲音都來自面前相同的地方，失去了空間存在感。他說：「你將來可以像全息圖（3D影像）那樣坐在我的沙發上，或者我可以像全息圖一樣坐在你的沙發上，而不是僅僅通過手機來做。換言之，即使我們相距數百公里，也會感覺共處一室。」

Fb正試圖利用該公司生產VR頭戴式裝置Quest VR的Oculus部門，嘗試打造「元宇宙」。朱克伯格補充，儘管VR的確將是「元宇宙」的重要組成部分，但「元宇宙」不僅涉及VR，它將可以在所有不同的運算平台上使用，除VR和AR外，還包括個人電腦（PC）、移動設備和遊戲機等。

然而，目前距離Fb打造成「元宇宙公司」可能尚有數年時間，對業績的影響有待觀察。短期而言，市場較關注通脹升溫和變種病毒對美企業績的影響，一眾科企包括Fb、蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜和微軟，亦將在本周派成績表。

有分析師預計，Apple第二季度銷售額733億美元，低於首季度，惟高於去年同期；在廣告收入保持強勁下，Fb第二季度收入料278.4億美元，高於首季度，惟華爾街預期，今年最後兩個季度該公司收入增長將放緩。