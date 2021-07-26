東方日報B1：基金睇股市　美續勝中港

內地推出整治校外培訓產業的政策，惟相關消息上周五(23日)已令在美上市的教育股哀鴻遍野，不同板塊的中概股慘遭洗倉，尤其是監管壓力不相伯仲的科網股，市值蒸發得最多的100隻中概股共縮逾5,083億美元(約3.96萬億港元)，跟反映美股大市的道指和標指再創盤中新高南轅北轍。摩根資產管理環球市場策略師周奐彤直言，現時看好美股多於中港股市，因美國經濟基本面穩健，而後者則繼續苦於監管風波。

周奐彤接受本報訪問時表示，論美股市場，不論是從疫情數據、通脹、企業盈利來看，一切都在反映美國經濟重啟，而消費及企業開支強勁，財政、貨幣政策繼續利好，復甦步伐仍然高於趨勢，則反映美國經濟仍處早期復甦階段，因此美股仍有潛力上升。價值股表現會優於增長股，工業和金融股每逢經濟復甦都有較佳表現，相信板塊輪動浪潮未完結，直至經濟增長見頂，屆時市場或重新擁抱增長股。

然而，中國恐怕是另一回事。她提醒，內地企業面對監管壓力下，增長股會「較難發圍」，尤其當前監管政策對企業財務的實際影響未明確。業務較為多元化、風險較低，而且中長期發展未受太大影響的增長股，現時可能是吸納良機；相反，諸如教育股等業務單一的板塊，則要「謹慎一點」。

周奐彤坦言，中港股市估值偏低已持續多年，即使內地長遠結構性增長未有改變，大市短期或因監管問題等不明朗因素而受壓，因此看法暫時較偏向「中性」。

另方面，市場亦關注近日債息急跌，10年期美國國債孳息率上周曾失守1.2厘，創5個月新低。周氏解釋，這或許反映債券投資者的看法比較悲觀，認為經濟仍存有隱憂，與股市投資者看法相反。

她又認為，聯儲局貨幣政策路徑恰好反映美國經濟復甦仍然穩健，有條件提前「收水」；通脹方面則認同該局「通脹是暫時性」的觀點；但警告供給失衡等多項暫時性的因素疊加下，通脹或比預期可怕，風險要持續觀察。摩根資管估計，聯儲局9月開始討論縮減買債，明年起正式逐步「收水」。

就外界此前曾擔心變種病毒大規模爆發，或令全球經濟復甦步伐脫軌，周奐彤指，從數據來看疫情「並非很可怕」，加上全球已有逾四分之一人口接種至少一劑疫苗，意味最高危的群組已得到基礎保障，相信隨着疫苗普及，一切仍會向好。各國有別於去年着重擺脫封城、局部重啟經濟，她直言︰「今年更多在於疫苗」，料接種進展將成為關鍵。而從全球範圍來看，下半年歐洲復甦可期。

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