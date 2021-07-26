宏利：完善金融基建釀投資機遇

在《港澳大灣區發展規劃綱要》發布前，粵港大灣區便已擁有良好的發展基礎，粵港經濟發展與資本市場發展的延續，是中國資本市場的「戰略要地」。

內地市場方面，隨着發行、交易、資訊披露、再融資、持續監管，以及退市等關鍵環節和重要領域改革的深入推進，A股市場的生態也出現了顯著變化。如2019年7月22日科創板正式開板，降低了高科技公司的上市條件，解決了科創企業較難融資的問題，更加推動了相關企業的發展。此外，隨着A股全面實施註冊制，一系列基礎制度不斷完善，A股市場也將更加法治化、市場化，有機會受到愈來愈多投資者的青睞。

2020年11月，滬深港三地交易所宣布擴大滬深港通計劃，覆蓋生物科技公司和A股科創板成分股，兩地市場的互聯互通、互融互通進一步得到深化，為境外投資者提供了更豐富的投資機會，同時也為科創板塊引入更多境外機構投資者，進一步完善中國資本市場的投資者結構，令市場更國際化。

得益於中國資本市場的改革創新，中港股市在2020年展現出較強韌性。回顧2020年，全球遭遇新冠疫情衝擊，中國政府的抗疫措施令中國經濟率先穩定復甦；同時，儘管全年來看，全球股市經歷了大開大合，但A股與港股並未遭受重創，在2020年保持強勢增長。

資料顯示，過去一年(截至2021年3月底止)，明晟中國指數逆勢上漲，獲得了43.81%的正收益，而明晟香港指數也上漲37.29%。具體來看，醫療保健板塊全年的表現保持穩健，下半年隨着中國經濟快速恢復，資訊科技、物料、消費品、金融等板塊亦錄得上升。

展望2021年下半年，預期中國和香港股市不同行業及風格的表現將更為均衡，並持續看好研發創新、金融及地產、消費升級及基礎建設四大投資主題。

宏利投資管理大中華區股票部執行總監及高級投資組合經理 方君明