深圳樓價半年挫15%　香港會跟冧？

近日有報道指，一河之隔的深圳樓價已由高位下插15%！同為大灣區一份子的香港，樓價會否跟隨下跌？成為許多市民茶餘飯後的談資，亦值得全體香港人深思。

深圳是內地的科技創新之都，向來是全國人才、資金匯聚的寶地，於是樓價領跑全國。不過，木秀於林風必摧之，深圳在落實「房住不炒」的政策中成為「出頭鳥」。

2月份，深圳出台「二手房成交參考價」措施，伴以嚴查買家身份及資金來源、違規者不准在該市買樓甚至租樓，再加上嚴防銀行貸款流入樓市，二手樓隨即價量齊跌。6月份二手交投跌穿3,000宗，按年冧逾7成；據易居房地產研究院數據，6月份二手樓價跌至每方米6.15萬元，較今年1月份高位逾7.24萬元，數月間累跌逾15%。

曾經，全國人都以為當局害怕樓價下跌，會引發金融系統性風險，負財富效應會重創消費，從而影響經濟增長等，造成社會不穩，斷定當局為了維穩必定力保樓價，不敢大動干戈。但事實證明，內地當局利用行政手段擠走樓市水分，對金融體系，整體大局並無大礙，反而有利於平衡社會貧富差距。尤其是近年高樓價令內地人「民不聊生」，以致嬰兒出生率逐年遞減，加劇高齡化社會的危機，亦是內地當局「的起心肝」打擊樓價的主要原因。

上述內地人認為當局不會打壓樓價的臆想，與現今香港人覺得樓價不會下跌的幻覺，何其相似？再遙想當年日本人判斷樓價只升不跌的狂妄，更顯得極其諷刺！

香港是大灣區的一員，在國家「房住不炒」的政策下，樓價已再無大升機會，向下走的空間倒是不少。值得注意的是，近月港府增加土地供應的態度愈見積極。地政總署透過《收回土地條例》收地的個案愈來愈多，上周四(22日)又再公布將收回兩幅位於將軍澳的私人土地，擬開發5,840伙公營房屋。印象中，這已是近月的第4宗同類個案，前後合共提供約1.7萬伙住宅。

以往認為難於上青天的政府收地行為，近月卻是流暢地進行，歸根究柢，是政府覓地的態度變了。雖然一定有人會說遠水不能救近火，但千里之行始於足下，凡事只要開了頭，接下來就會愈來愈順利。

東網產經專欄作者 林南冧