道指期貨回軟　比特幣升上3.56萬美元

●美匯指數報92.89；港匯見7.7705；離岸人民幣(CNH)報6.4781；美元兌日圓處110.53；歐元企1.1770，英鎊見1.3752。金價報1,802美元。布油報73.63美元，紐油報72.27美元。道指期貨偏軟。比特幣升上3.56萬美元。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾200點。

●美股3大指數上周五(23日)齊創收市新高。道指收報35,061點，升238點或0.68%；標指收報4,411點，升44點或1.01%；納指收報14,836點，升152點或1.04%。

-中國擊出監管重拳，中概股創逾兩年最長跌浪。中概教育股上周五好未來(美：TAL)、高途(美：GOTU)、新東方在綫(美：EDU)跌幅介乎28%至70%。

-新東方：擬採取適當措施，將對校外輔導服務產生重大不利影響。

●電動車初創公司Rivian上周五完成25億美元融資，包括亞馬遜、福特汽車、D1 Capital Partners、T. Rowe Price Associates等機構均有參與投資。

●美國財長耶倫於上周五致信多位國會議員，敦促國會盡快提高或暫停聯邦債務上限，否則將「對美國經濟和美國人的生計造成無法彌補的損害」。

●港股ADR指數上周五收報27,066點，跌255點或0.94%。

●即月恒生指數夜期上周五收報27,060點，跌212點，低水262點，成交17,327張。

●紐約9月期油上周五收報每桶72.07美元，升16美仙或0.22%；布蘭特9月期油收報每桶74.1美元，升31美仙或0.42%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,801.8美元，跌3.6美元或0.2%，全周計累跌0.7%，結束連續4周升勢。

●英國富時100指數上周五收報7,027點，升59點或0.85%；法國CAC指數收報6,568點，升87點或1.35%；德國DAX指數收報15,669點，升154點或1%。

●海底撈上半年虧轉盈，惟未達管理層預期。

●薩爾瓦多抗議比特幣出糧，65%人不接受作法定貨幣。

●中企在澳洲投資連降4年，重返金融危機前水平。

●處罰不斷！市監總局責令騰訊30日內解除網絡音樂獨家版權等。

●理想汽車通過港交所上市聆訊。