周樂樂：市場情緒回暖　關注製造業投資機會

過去一周，市場情緒在逐漸回暖，包括上證指數、深圳成指在內的指數均收漲。申万一級行業中，12個行業漲16個行業下跌，其中，最強的前三行業是有色金屬、鋼鐵和電氣設備，最弱前三行業是食品飲料、農林牧漁與紡織服裝。數據上看，資金偏好行業景氣度修復與業績預期改善的板塊，如受益於碳中和以及全球能源轉型浪潮的電氣設備，受益於供需關係持續改善，業績提升與估值逐漸修復的有色金屬行業。

市場消息來看，上周有五大影響市場的重要消息。一是繼美國財長批加徵中國關稅傷害美國消費者後，美國官員將於25至26日訪華，令市場預期中美在關稅談判方面有利好。二是近期美國7月密歇根大學消費者信心指數為80.8，意外降至5個月來最低，遠遜於經濟學家預期的86.5，令市場擔心通脹問題以及當前的經濟擴張可能無法持續。美國總統拜登堅持認為通脹暫時，長期通貨膨脹不太可能失控，並繼續推進財政刺激，市場理解為美國政府托市，並刺激市場回升，而且近期OPEC與非OPEC產油國就增產達成協議，從2021年8月開始，每月總產量增加40萬桶/日石油擴產達成協議，油價上漲壓力將得到緩解。

同時，近期美元指數走強，令大宗商品價格出現走弱等，此舉也利於降低通脹預期。目前通脹上升預期的降溫會降低歐美貨幣寬鬆的壓力，對環球股市有利，尤其是新興市場，三是在疫情方面，新冠疫苗在全球得以持續推廣，疫苗接種範圍持續擴大，歐美加快推接種疫苗，疫情風險趨於下降，全球經濟也持續修復，令市場緩和對疫情的憂慮。

國內方面經濟穩重向好，流動性維穩預期不變，並有相關優化生育政策出台來改善人口結構，對零售消費領域中與生育消費場景相關細分行業將有明顯促進。近期國家推出新人口政策，修改人口與計劃生育法，提倡適齡婚育、優生優育，實施三孩生育政策，正式轉向鼓勵生育，此舉有利於緩解人口紅利的憂慮降低；經濟數據上國內經濟穩中向好，整體優於市場預期。

6月國內無論從規模以上工業增加值，消費品零售還是固定資產投資等方面數據均好於預期，二季度GDP環比比一季度增長1.3%，特別是製造業投資改善明顯，紡織服裝，農產品以及電子產品等項目出口延續強勢，有利於提振市場情。利率方面國內MLF利率持續維持不變，貨幣政策維穩預期不變，無需擔憂市場資金流動性。然而，固定投資中的基建以及地產投資增速放緩，銷售熱度仍不高，同時，國家加大對校外培訓的監管，預計國家對校外培訓、互聯網、醫療等監管，增加了相關行業監管風險。

綜上所述，海外政府托市，市場通脹憂慮減弱、疫情風險趨於下降、國內經濟穩中向好，國內流動性維穩預期不變等這些利好可以支撐港股與A股短期有所表現。策略上，繼續關注碳中和下中國製造業的優質企業，如：關注受益於經濟復甦與供需關係持續改善的有色金屬，以及受益於高行業景氣度，業績持續提升的新能源汽車電池材料、光伏材料板塊。同時，謹慎有監管風險的企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂