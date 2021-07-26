陳政深：恒指短期阻力睇27786點

參考往績，恒指對上一次正式失守250天線為2020年2月，當時指數由27,000點水平，直插至21,100點才有支持。當然，當時港股面對的是疫情極端市況，但指數亦需時大半年方可收復250天線。投資者要做的，並非預言指數可不可以守住250天線，而是要做好兩手準備。

目前的部署，第一是宜減低手頭上與指數相關性較大的持貨，亦須控制科網股於投資組合內的比重低於兩成；第二是快上快落，即使手持強勢股，亦應高位將部分止賺，鎖住利潤，反之不幸觸及止蝕位，亦必須果斷止蝕，不宜留戀；第三是炒股不炒市，市場氣氛雖差，但很多板塊均是獨立而行，與大市的相關性不大，投資者不宜過分被大市氣氛影響。

行業板塊方面，筆者較為看好的有風電板塊，事關風電行業在國策風險上相對較小，而行業的基本因素亦都值得看高一線。國家能源局在今年5月，發布《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，當中表明今年風電及光伏發電量佔全社會用電比重達11%，去到2025年，非石化能源的比重達20%。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)