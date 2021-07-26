陳政深：恒指短期阻力睇27786點
2021年07月26日 08:45
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港股上周明顯走弱，恒指弱勢已成，上周5個交易日中有4個下跌。上周四的反彈，更未能觸及上周一的下跌裂口底部27,786點，顯示此位置已成為指數的短期阻力。另邊廂，指數似乎在250天線27,198點有支持，但7月初至今，恒指已兩度插穿上述水平，只是收市時能收於其上方。由於港股的重磅股如騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)等仍面對龐大政策風險，加上正如本欄早前所指，資金正流出本港，支持位久守必失，現時仍非撈底的好時機。
參考往績，恒指對上一次正式失守250天線為2020年2月，當時指數由27,000點水平，直插至21,100點才有支持。當然，當時港股面對的是疫情極端市況，但指數亦需時大半年方可收復250天線。投資者要做的，並非預言指數可不可以守住250天線，而是要做好兩手準備。
目前的部署，第一是宜減低手頭上與指數相關性較大的持貨，亦須控制科網股於投資組合內的比重低於兩成；第二是快上快落，即使手持強勢股，亦應高位將部分止賺，鎖住利潤，反之不幸觸及止蝕位，亦必須果斷止蝕，不宜留戀；第三是炒股不炒市，市場氣氛雖差，但很多板塊均是獨立而行，與大市的相關性不大，投資者不宜過分被大市氣氛影響。
行業板塊方面，筆者較為看好的有風電板塊，事關風電行業在國策風險上相對較小，而行業的基本因素亦都值得看高一線。國家能源局在今年5月，發布《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，當中表明今年風電及光伏發電量佔全社會用電比重達11%，去到2025年，非石化能源的比重達20%。
個股方面，留意近日橫行的龍源電力(00916)。集團上半年累計完成發電量約3,311萬兆瓦時，按年增長23%。當中，風電增長20%，火電增33%，其他可再生能源增長1.35倍，加上預料母公司未來將持續向上市公司注入風電資產，前景可進一步看俏。走勢上，龍源在12.2元至14元的區間移動，目前處收集階段，向上突破後下一站為16元，以12元為止蝕參考，具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)