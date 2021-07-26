沈振盈：期指結算前市況仍反覆

港股走勢反覆，周四急升約500點後，又再出現回落，短線確實難以捉摸。由於本星期是期指結算，加上又是美國聯儲局議息的日子，市況將會頗為反覆，投資者勿掉以輕心。美股的跌市應該是演習而已，暫時不用擔心。而港股的弱勢，主要是大戶做了淡倉，需要在結算前盡力撳低所致。而港股要有較清晰的後市方向，可能需要有待結算之後才可定奪。未來一個星期，市況可能仍是日升日跌，缺乏方向。投資者在這刻的策略，應是不變應萬變，待大戶完成存倉後才可跟進。

若從玄學角度分析，本周日子仍會反覆，反映市況並不是一面倒地向好或向淡。祈求出現單邊市的可能性較低，反而會是上落市為主。當中特別要注意星期四，此乃期指結算日，以及聯儲局議息的日子，市況可能有較大的波動。而術數的指示，星期四及星期五，市況會有很大的震盪，大家要格外小心。

本周每日的股市走勢預測：

周一（乙亥日）：天干屬木地支屬水，水生木之局，市況反覆

周二（丙子日）：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，有所好轉

周三（丁丑日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，止跌回升

周四（戊寅日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，再起震盪

周五（己卯日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，反覆向淡

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)