港股曾瀉逾700點　騰訊挫逾5%　海底撈曾跌兩成

港股跌幅擴至725點，恒生指數低見26,596點，再創今年新低；暫維持約600點跌幅。國企指數跌250點；科技指數近300點，失守7,000點關，主板成交超過300億港元。

科網股跌幅擴大，內地市監局責令騰訊須於30天內解除獨家音樂版權，騰訊股價曾瀉5.3%，低見502.5元。京東集團跌5.5%；美團跌4.6%；阿里巴巴跌4%失守200元；小米集團跌1.5%。

另外，快手再10.7%，低見115.6元，逼近招股價。嗶哩嗶哩挫14.5%，低見701元。網易挫近9%；百度跌5%，創163.2元上市新低。

內地發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，教育股續瀉，新東方在綫開市挫33%；思考樂教育跌41%；新東方跌34%。

海底撈上半年虧轉盈，惟未達管理層目標，股價急瀉20.7%，低見33元，暫維持16%跌幅，是表現最差藍籌。

宏高證券投資經理梁杰文表示，投資者要留意恒指若短期未能收復250天線，亦即約27,200點，向下尋底格局將持續，下一支持是26,000點水平。他指出，雖然教育股佔指數比重不大，但整個板塊因政策監管而被洗倉，對本已偏弱的投資信心是雪上加霜，現時大市形勢惡化，宜靜觀其變，持有教育股則應先行止蝕。至於另一處政策風暴中心的板塊科技股，他則認為可逢低吸納。例如內地科技龍頭騰訊、阿里巴巴及美團，投資者仍可吼準機會分注吸納，作較中長線部署。

【09:20】港股開市挫496點 失守兩萬七關 科指瀉逾3%

內地監管風暴蔓延打擊港股氣氛，恒生指數開市挫496點或1.82%，報26,825點，失守兩萬七關。國企指數低開192點或1.96%，報9,646點；科技指數跌229點或3.16%，報7,038點。

大型科網股領跌，美團挫5.1%；騰訊跌3.9%；京東集團跌3.6%；阿里巴巴跌2.9%；小米集團跌1.3%。快手跌5.7%再創新低。

教育股繼續被洗倉，新東方在綫開市瀉14.8%。思考樂教育跌14.6%；新東方跌14.9%。