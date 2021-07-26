【產經直播】騰訊見底未？

港股未見起色，周一(26日)低開496點，跌穿二萬七關後，仲要跌幾深？美國聯儲局本周召開議息會議，市場關注官員對縮減買債規模取態，結果會如何影響大市？

不單止騰訊，其他科網股走勢亦一般，科指已跌至多個月來新低，到底有邊隻可博反彈，邊隻可做淡？

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