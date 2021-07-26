中英關係持續緊張　傳英國擬將中資踢出核能建設

中英關係持續緊張，外媒引述消息指出，英國政府正在研議將中國最大國營核能企業中國廣核集團(CGN)，剔出該國未來所有電力建設計劃，進一步表明兩國關係正在惡化。

據悉，英國政府高層態度的轉變，將影響中廣核在薩福克(Suffolk)興建價值200億英鎊(約2,137億港元)的Sizewell核電廠的計劃，以及其於埃塞克斯郡(Essex)Bradwell-on-Sea利用自家反應堆技術興建核電廠的提案，並引發英國未來核電計劃的相關問題。

Sizewell C核電廠由中廣核與法國電力公司(EDF)聯合開發，中廣核同時也是Bradwell B核電廠的主要開發商，並參與了英國最大基礎建設計劃之一，薩默塞特郡(Somerset) Hinkley Point C核電廠的投資。相關建設計劃目前正在經過英國監管部門的批准程序，但消息透露，中國在海岸建造發電廠的計劃現在無法啟動，中廣核不可能承建Bradwell核電廠，鑑於中國電訊設備製造商華為的案例，英國不可能讓一家中企建造新的核電廠。

事實上，美國、歐洲和亞洲各國開始討論，該如何防止中國獲取敏感數據，並確保國內供應鏈和關鍵基礎建設不會過度依賴中國的技術。而英國也在去年宣布，將華為的5G設備排除在英國網絡之外，此舉也是英國目前為止最大的行動。英國外相藍韜文去年曾稱，英國已不能在與中國「正常做生意」。

此外，消息指目前英國已與法國電力公司針對為Sizewell C核電廠計劃尋找新合作夥伴進行討論。英國政府不希望中廣核參與任何一項計劃，希望該集團在無異議的情況下退出。

英國政府拒絕透露有關中廣核是否將繼續參與核能建設的細節，英國商業、能源和工業戰略部發言人則聲明表示，英國所有的核能計劃都在健全且獨力的監管下進行，已滿足英國嚴格的法律、監管和國家安全要求，確保利益得到保護。