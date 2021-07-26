【高盛推介】騰訊創一年新低 留意高槓桿購證
2021年07月26日 11:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(23日)跌約2.4%，周一(26日)早段繼續下跌，早段已低見494.6港元，創1年新低。
內地市場監管總局表示，依據《反壟斷法》，責令騰訊及關聯公司採取30日內解除獨家音樂版權，並要求騰訊3年內每年向市場監管總局報告履行義務情況。及後騰訊表示將認真遵守決定，及將與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內完成整改措施方案。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金追捧好倉，5個交易日共錄得約8,070萬元資金流入，為上周最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約5,520萬及2,550萬元，並見上周五部署牛證的資金主要沽出520元以上收回價的產品，並見495至500元收回區域的產品獲資金流入。
淡倉方面，則見熊證於上周五繼續獲資金流入，有約110萬元，並較集中在585至590元收回區域的遠熊。
觀察港股通資金流向，則見北水連日沽出騰訊，當中上周5個交易日皆錄得資金淨賣出，合共達117億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨騰訊購證(17792)。低面值選擇可留意年期約7個月，屬貼價的騰訊購證(12837)。牛證方面的遠牛選擇可留意騰訊牛證(62570)。並可留意收回價更遠的騰訊牛證(68152)。
騰訊購證17792，行使價600.5元，2021年11月24日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿7.0倍，低面值、貼價。
騰訊牛證62570，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，近48.5元收回距離遠牛。
騰訊牛證68152，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近78.5元收回距離遠牛。
投資者如看淡，可留意騰訊熊證(50074)，收回價560元，行使價563元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，近61.5元收回距離熊證。
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