工信部啟動互聯網業專項整治　科指瀉7%失守一年前起步點

有「港版納指」之稱的恒生科技指數面世一周年，內地工信部啟動互聯網業專項整治「贈慶」，拖累科指急瀉515點或7%，低見6,752點，重返科指創立預設的起步位6,861點之下，年內曾升逾4,000點盡化灰！

中國工信部公布，決定開展互聯網行業專項整治行動，旨在引導形成開放互通、安全有序的市場環境，推動行業規範健康高質量發展。專項整治行動聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面8類問題，涉及22個具體場景。

在擾亂市場秩序方面，重點整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景。

在侵害用戶權益方面，重點整治應用軟件啟動彈窗欺騙誤導用戶、強制提供個性化服務等問題，包括彈窗整屏為跳轉鏈接、定向推送時提供虛假關閉按鈕等場景。

在威脅數據安全方面，重點整治企業在數據收集、傳輸、存儲及對外提供等環節，未按要求採取必要的管理和技術措施等問題，包括數據傳輸時未對敏感信息加密、向第三方提供數據前未徵得用戶同意等場景。

在違法資源和資質管理規定方面，重點整治「黑寬帶」和未履行網站備案手續等問題，包括轉租或使用違規網絡接入資源、未及時更新備案信息等場景。

工信部上周五(23日)召開互聯網行業專項整治行動動員部署電視電話會議，正式啟動為期半年的專項整治行動。工信部黨組成員、副部長劉烈宏出席會議並作動員講話，總工程師韓夏出席會議。下一步，專項整治行動將通過組織企業自查整改、收集核查線索、建立問題台帳、強化執法問責處置等方式，壓實企業主體責任，加強協同聯動，強化廉潔自律，做好宣傳引導，形成長效機制，確保取得成效，切實提高人民群眾獲得感。