黃金長揸有理　逾10年賺六成

雖然俗語有曰：「十年黃金變爛銅」，但又有人說黃金最能夠保值。到底黃金有何吸引力，即使在投資機會變多的現今世代，其投資價值仍然歷久不衰？

根據世界黃金協會發布的黃金供求統計數據，於今年首季，龐大的首飾需求續支撐起黃金市場，其次是投資需求，不過，首飾需求較投資高出兩倍，而來自各國中央銀行的黃金儲備需求，僅為首飾需求的20%。

該會統計又顯示，全球各國央行2020年的黃金淨買入量為326噸，創10年以來最低水平，現時價值約187億美元，若果與2019年的淨買入669噸相比，減少了一半。特別是去年第3季，因為金價曾創下每安士2,075美元的歷史新高，而當時央行黃金需求為負數，即是有央行想趁高減持。

雖然在過去10年中，央行為黃金的穩定買家，但受疫情及地緣政治局勢影響，各國對黃金的取態已經有所逆轉。之前積極買入黃金的俄羅斯和中國等，為擺脫對美元的依賴，買金熱情明顯冷卻，5月份俄國央行黃金儲備就減少了3.1噸。另一邊廂，有部分國家央行為抗通脹而買黃金，各國央行的舉動進一步兩極化。

此外，自2010年起，新興市場國家央行往往將部分儲備資產，由美元等主要貨幣轉為黃金。而因歐洲和日本引入負利率，各國的國債利率大幅下降，推動了資金流向黃金。不過，突如其來的疫情使黃金這個避險首選失寵。

很多原本是黃金買家的新興國家，疫情下因為貨物和人口流動大減，透過出口和旅遊而獲得的外匯收入相應減少，同時為應對疫情，國庫支出不斷增加，為這些新興國家脆弱的財政狀況帶來負擔。有分析認為，有些新興國家為了獲取外匯不惜出售黃金，目的是為了支撐經濟。

以土耳其為例，截至2020年底止，當地為全球第11大黃金儲備國，擁有價值330億美元黃金儲備。

然而，隨着該國貨幣里拉不斷貶值，物價不斷上漲，有經濟學家表示，土耳其不得不「焗住」賣出手頭上的黃金，作為出手沽美元、買里拉，以支撐匯率的本金。

至於金價方面，雖然近月已從今年高位的逾1,900美元回落，但近日續徘徊於1,800美元，相較2010年初的1,100美元，期間升幅逾63%，跑贏恒生指數同期的三成漲幅。所以，黃金非但沒有「變爛銅」，而且還升值了不少。