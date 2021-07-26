【瑞通推介】恒指急挫　資金即市一面倒撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：受企業業績理想帶動，美股上周五(23日)破頂，道指首次突破35,000點關，收報35,061點，上漲238點或0.7%。

恒指上周五收報27,321點，跌401點或1.5%。周一(26日)早段一度重挫逾800點，曾失26,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾9,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,000萬元，反映投資者預期大市將見反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

市場監管總局依據《反壟斷法》作出行政處罰決定，責令騰訊控股及關聯公司採取30日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態措施。騰訊指出，嚴格落實監管要求，與騰訊音樂等制定整改措施方案。騰訊上周五收跌2.4%於531元，周一早段再挫逾6%，失守500元大關。有超過21億元北水在上周五淨沽出騰訊。輪證資金流方面，逾880萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾10萬元淨流入。

快手上周五曾急插至127.4元，錄上市後新低，全日維持10.8%跌幅，收報129.5元，14日RSI跌至30以下的超賣水平。快手禁售期將於下月初屆滿，市場對近日其CCASS倉位異動的憂慮持續。另外，快手近日被網信辦約談，責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題。快手周一早段繼續尋底，低見115.6元以下，跌幅逾1成。上周五分別有逾1,200萬元和逾60萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

外媒引述投行人士指，因中國監管機構的干預，原本計劃前往美國上市的中國企業正爭相考慮是否能夠轉至香港上市。然而，近日走強的香港交易所，上周五隨大市回吐3.5%收市，報521元。周一早段再跌逾4%，一度跌穿500元水平，其後跌幅收窄。上周五有近450萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾430萬元淨流出。

汽車股上周五錄北水追捧，當日有逾5.2億元北水淨買入比亞迪股份，股份上周五曾高見232元以上，全日收報227.2元，升1.5%，連升3個交易日。周一早段在大市偏軟下，比亞迪曾失220元。上周五有超過1,900萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾370萬元淨流入。

安踏體育連續6個交易日向下，上周五收挫4.6%於169.8元，盤中低見162.6元的1個月低位，失50天線。東京奧運展開，但有券商對板塊看法調整至略為審慎，令體品板塊獲利盤湧現。安踏周一早段再挫逾2%，回至165元水平整固。上周五各有逾60萬元淨流入其好倉和淡倉。

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