調查：次季59%香港餐廳營運成本增　近4成不悉如何受惠消費券

外賣服務平台「戶戶送」(Deliveroo)公布2021年第2季「餐廳信心指數」調查結果，發現由於堂食收入大幅增加，助市民及業界度過疫情的外賣服務需求亦見穩定，香港餐廳對行業未來感到樂觀。受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.9(10分滿分)，較今年首季的5.8輕微上升，反映對餐飲業前景的穩定期望。

調查顯示，48.3%受訪餐廳表示堂食收入增加，按季增長12.4%。29.3%受訪餐廳稱其堂食收入因現行的社交距離措施及堂食限制而錄得跌幅。36.2%受訪餐廳表示外賣訂單較第一季有所增加，25.9%表示訂單數量持平，顯示外賣需求穩定。8.6及87.9%受訪餐廳分別認為，在疫情緩和的同時，外賣服務將對餐飲業「同樣重要」及「更加重要」。

然而，59%受訪餐廳表示營運及可變成本(如租金、人工和食材)按季增加。如果未來數月出現意外情況導致食肆收入下跌，該些成本或會對生意構成挑戰。而較少餐廳計劃在2021年第3季裁員或要求員工放無薪假，有關數字從上一季的17%下降至14%。

62%受訪餐廳認同政府的電子消費券計劃有助增加業務收入。惟38%受訪餐廳不清楚如何受惠於5,000港元電子消費券，亦不肯定消費券會否對收入有幫助。為此，餐飲業仍期望政府進一步提供津貼及補助，支持行業復甦。大部分餐廳夥伴認為，放寬社交距離限制(51.6%)及提供額外政府補貼(29.3%)是最有效促進生意的方法。17%受訪餐廳亦建議推出餐飲券計劃，以推動行業前景。

戶戶送香港區發言人表示，香港餐飲業正從去年疫情的低迷時期逐步復甦，開始出現正面的增長勢頭。本季「餐廳信心指數」調查顯示，在業內情況好轉的同時，外賣需求依然穩定。

「餐廳信心指數」訪問超過8,000間餐廳，主要圍繞業務績效滿意度、季度營業額、人力和營運成本、員工流失以及對來季表現的信心，以助餐廳及時回顧及審視業務績效。