【高盛推介】平保跌穿一年低位 輪證部署
2021年07月26日 12:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安上周五(23日)跌約1.5%，周一(26日)早段則低開約1%後失守70元水平，低見68.1元，創1年新低。
平保公布，截至上周五下午1時，共接到河南暴雨災情相關報案總數逾4.6萬宗，預估總體賠付金額超過10億元人民幣。此外，平保將於8月下旬公布今年上半年業績，有券商預期集團新業務價值會按年下跌13%。稅後經營利潤則主要是受平安銀行穩固表現所支持，料增長約5%。該行雖下調平保目標價至100元，但仍維持對其「跑贏大市」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五資金轉向流入，有約120萬元。而上週5個交易日計，則共錄得約220萬元資金流入。
牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，並見62至63元收回區域的產品獲資金留意。而上周五部署熊證的資金則主要沽出，並有部分轉倉至75元以下收回價的產品。
投資者如看好，須注意由於股價急跌，引致目前適合現況部署的產品選擇不多，例如早前留意，但現已太價外的認購證；早前留意或已部署的牛證已變得太貼價。因此部署時宜重新審視產品條款。
平保購證18808，行使價77.7元，2022年01月19日到期，實際槓桿9.2倍，市場上少數貼價條款、低街貨。
平保牛證54131，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
平保牛證68148，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，市場上最遠收回價牛證、相近收回價產品中槓桿最高。
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