陳偉明：趁低吸納科技股

內地加強中概股監管政策並未有停止迹象，繼巨型科企反壟斷、科網平台加強監管、滴滴(美：DIDI)App被強制下架、甚至考慮限制中國企業赴國外上市外，內地擬嚴厲規管教育補習行業，禁止培訓機構上市融資，教育股洗倉式下跌，進一步拖累原本已經弱勢的港股市場，恒指今天明顯跌穿250天牛熊分界線，下試26,600關。

幸好，早前港股跌穿長期橫行區27,500點後，筆者已判斷技術走勢有轉弱迹象，大市上升空間有限，宜加強對沖倉位風險，傾向逢反彈做淡，此次港股急插不但避過一劫，而且略有盈利。

雖然港股目前氣氛慘淡，但筆者反而認為是趁低吸納機會，尤其是內地監管開始轉移至教育或其他板塊，或意味着科技企業監管已近尾聲，加上美國本周聯儲局議息會議很有可能繼續放鴿，有利於後市表現。

技術上，期指跌穿250天線後，預計26,000至26,500區會有强力支持，而科技指數已跌近6,800點的去年推出以來低位，從估值角度出發開始漸見吸引力，加上近期科技股大幅下挫，引伸波幅急升，有利於股票期權Short Put接貨策略。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明